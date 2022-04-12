Başkan Çalışkan'dan vefa iftarı - Son Dakika
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Başkan Çalışkan'dan vefa iftarı

12.04.2022 11:21
Başkan Çalışkan'dan vefa iftarı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından eski partililere yönelik Vefa İftarı programı düzenlendi.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından eski partililere yönelik Vefa İftarı programı düzenlendi.

Esire Termal Turizm Merkezi Restoranında verilen iftar yemeğine, eski ilçe başkanları, belde belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

Vefa yemeğinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, partinin kuruluş aşamasında, henüz kimsenin katılmadığı dönemde, elini taşın altına koyan, davanın büyümesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan, davanın tohumlarının atılmasında, filizlerinin yeşermesinde, güçlü bir çınar olmasında en büyük katkıyı sağlayan herkese teşekkür etti.

Başkan Çalışkan," AK kadroların en önemli özelliği birbirlerine vefalı olmalarıdır. Kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti teşkilatlarında görev almış ilçe, belde başkanlarımıza, belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize, il genel meclisi üyelerimize, gençlik ve kadın kollarımıza, mahalle temsilcilerimize, sandık müşahitlerimize ve tüm gönüldaşlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Türkiye'nin demokrasisi ekonomisi, kalkınması, güvenliği, için seve seve fedakarlık yapan herkese buradan teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Çalışkan'dan vefa iftarı
Başkan Çalışkan'dan vefa iftarı
Başkan Çalışkan'dan vefa iftarı
Başkan Çalışkan'dan vefa iftarı

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Fatih Çalışkan, Hisarcık, Termal, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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