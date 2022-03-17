Başkan Çelik AK Parti'li gençlerle buluştu - Son Dakika

Şehzadeler AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı'nın konuğu olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, gençlerle sohbet edip, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Çelik, "Gençler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatı. AK Parti teşkilatlarında da önemli bir görev ifa ediyorlar. Gençlerimizle sohbet ediyor, Şehzadelerimizi konuşuyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyor ve onların heyecanından istifa ediyoruz. Onların görüş ve önerilerini alıyoruz" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti'li gençlerle sohbet eden Başkan Çelik, Şehzadeler'i konuşarak, onların görüş ve önerilerini aldı. Ziyaretinde Başkan Çelik'e Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kavas, Haşim Yener Bilir ve Bilal Demir de eşlik etti.

Ziyaretine ilişkin bir açıklama yapan Başkan Çelik, "AK Parti Şehzadeler Gençlik Kollarının misafiriyiz. Değerli başkanımız ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte sohbet ediyor, Şehzadeler'i konuşuyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyor, gençlerimizin heyecanından istifade ediyoruz. Onların görüş ve önerilerini dinliyoruz. Ev sahiplikleri için çok değerli kardeşim Şehzadeler Gençlik Kolları Başkanı Samet Zenginoğlu ve yönetim kurulu üyesi kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Gençler bizim aydınlık yarınlarımızın teminatı. AK Parti Teşkilatlarında da önemli bir görev ifa ediyorlar. Yetişiyor, kendilerini geliştiriyor, bilinçleniyorlar. Siyasetin gençlik kademelerinde görevlerine devam ediyorlar. Gençlik kollarımız adeta bir siyaset okulu gibi. Bu nedenle çok önemsiyoruz. Değerli başkanımız ve yönetimini bugüne kadar ki çalışmaları için kutluyorum. Bundan sonra yapacakları çalışmalarda da hepsine üstün başarılar diliyorum. Nazik ev sahiplikleri için çok teşekkür ederim." dedi.

"2023 hedefimize durmaksızın koşacağız"

Kendileriyle bir araya gelen Başkan Çelik'e teşekkür eden Şehzadeler AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Zenginoğlu ise şöyle dedi: "Göreve geleli yaklaşık 6 ay oldu. Bu 6 ay içerisinde Şehzadeler ilçemizdeki tüm genç kardeşlerimize değmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki projelerimizle de tamamıyla 2023 hedefimize durmaksızın koşacağız." - MANİSA