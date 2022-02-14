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Başkan Çelik, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Çelik, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

14.02.2022 11:05
Başkan Çelik, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Adnan Kaya, dernek yöneticileri ve dernek üyeleri ile bir araya geldi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek, dernek başkanı Adnan Kaya, dernek yöneticileri ve dernek üyeleri ile bir araya geldi. Her zaman şehit yakınları ve gazilerin destekçisi olduklarını kaydeden Başkan Çelik, "Bugüne kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pozitif ayrımcılık yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Başkan Çelik, dernek başkanı Adnan Kaya, dernek yöneticileri ve dernek üyeleri tarafından sıcak ve samimi bir ortamda karşılandı. Dernek Başkanı Adnan Kaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Çelik ve Şehzadeler Belediyesinin her zaman kendilerinin yanlarında ve destekçisi olduğunu söyledi. Kaya, Başkan Çelik'e gaziler ve şehit yakınları adına derneklerine verdiği destek için teşekkür etti.

"En büyük makam, rütbe şehitlik"

"İnancımıza göre en büyük makam, paye ve rütbe şehitlik mertebesidir" diyen Başkan Çelik şöyle devam etti: "Biz buna yürekten inanan insanlarız. Dolayısı ile şehit yakınlarına, şehit ailelerimize ne yapsak ne kadar hizmet etsek azdır. Çünkü burada hür ve sağlık, afiyet içerisinde yaşayabiliyorsak biz bunun cennet vatanın muhafazası uğruna canlarından, bedenlerinden vazgeçen şehit ve gazilerimize borçluyuz."

Şehit yakınları ve gaziler için pozitif ayrımcılık

Bedeller ödenmeden birtakım rahatlıkların olmadığına dikkat çeken Başkan Çelik, "Zahmetsiz rahmet olmuyor. İşte bizim de burada bugün huzur içerisinde oturabilmemiz için başta sınır boylarında olmak üzere Türkiye'nin her yerinde ve sınırlarımızın ötesinde kahramanlık destanları yazan şehadete koşarak giden yiğitlerimiz var. Askerlerimiz, polislerimiz, kamu çalışanlarımız var. Bu bağlamda da bizim onların haklarını ödeyebilmemiz mümkün değil. Yapabileceğimiz emanetlerine sahip çıkabilmek. Devletimiz, hükümetimiz, belediyeler bu anlamda üzerlerine düşen görevi yerine getirebilmek için çaba ve gayret sarf ediyorlar. Bugün de bu ailelerimizi ziyaret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Şehzadeler Belediyesinin kurumsal olarak tüm şehit aileleri ve gazilerin her daim emrinde olduğunu hatırlatan Başkan Çelik, "Bugüne kadar şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için pozitif ayrımcılık yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tüm şehitlerimizi, öteki dünyaya göçmüş gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyorum. Geride kalanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Çelik, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

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Ömer Faruk Çelik, Adnan Kaya, Manisa, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Çelik, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti - Son Dakika


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