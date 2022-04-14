Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti - Son Dakika
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Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

14.04.2022 19:33
Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Şaphane ilçesini ziyaretinde restorasyon çalışmaları devam eden Koca Seyfullah Camiinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Şaphane ilçesini ziyaretinde restorasyon çalışmaları devam eden Koca Seyfullah Camiinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Şaphane ziyareti hakkında bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun," Şaphane Koordinatörümüz Ahmet Karabulut, İlçe Başkanımız Hasan Basri Mete ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla Şaphane ilçemizde yaşayan kıymetli hemşerilerimizi ziyaret ettik. Ayrıca Restorasyon çalışmaları devam eden Koca Seyfullah Camii'ni ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti
Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti
Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti

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Restorasyon, Kütahya, Şaphane, Ceyhun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ceyhun'un Şaphane ziyareti - Son Dakika


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