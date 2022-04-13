Başkan Demir: "Yapay zeka devreye girdiğinde akıllı kavşaklar çok güzel olacak" - Son Dakika
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Başkan Demir: "Yapay zeka devreye girdiğinde akıllı kavşaklar çok güzel olacak"

13.04.2022 12:45
Başkan Demir: "Yapay zeka devreye girdiğinde akıllı kavşaklar çok güzel olacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Kavşak Trafik Güvenliği Projesi'nin henüz tam olarak devreye girmediğini belirterek, "Yapay zeka devreye girdiğinde çok güzel olacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Akıllı Kavşak Trafik Güvenliği Projesi'nin henüz tam olarak devreye girmediğini belirterek, "Yapay zeka devreye girdiğinde çok güzel olacak" dedi.

Atakum'da yürüttükleri projelerden bahseden Başkan Mustafa Demir, Yalı Kafe alanını ihale ettiklerini hatırlatarak, " Türkiye'nin en fonksiyonel kütüphanesine de başlıyoruz. TEKNOFEST süreci geliyor. Burada Dene Yap Atölyesi ve Çocuk Üniversitesi kuruyoruz. Yaptığımız yollarla, yapacak olduğumuz programlarla bu seneyi dolu dolu geçireceğiz. Elektrikli otobüsler TEKNOFEST'ten önce Atatürk Bulvarı'ndan geçecek. Sahilde bisiklet yolu başladı. Akıllı Kavşak Trafik Güvenliği Projesi iyi gidiyor. Sistem henüz devreye girmedi. Yapay zeka devreye girdiğinde çok güzel olacak. Planladığımız her şeyin önündeyiz. Gülsan Sanayi Sitesi, Toybelen'e taşınacak" şeklinde konuştu.

"Bölge Adliye Sarayı da Atakum'a yapılacak"

"Yeni bir sanayisi ile beraber yeni Bölge Adliye Sarayı da Atakum'a yapılacak" diyen Demir, "Engellilerle ilgili günübirlik orada misafir edecek olduğumuz bina için de proje çalışması sürüyor. Kadınlarımızla ilgili yeni bir merkez yapılacak. Proje bitti. Atakum'a Samsun'a yaraşır milli manevi bir şekilde insanlarımızın rahat kullandığı, yaşadığı, mutlu olduğu bir Atakum'u birlikte inşa ediyoruz. Ekiplerimizle birlikte Samsun'un 17 ilçesinde insanımızın ihtiyaç duyduğu noktada Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin ama hiçbir haklı talebi geri çevirmedik" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Başkan Demir: Yapay zeka devreye girdiğinde akıllı kavşaklar çok güzel olacak

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Mustafa Demir, Yapay Zeka, Türkiye, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demir: 'Yapay zeka devreye girdiğinde akıllı kavşaklar çok güzel olacak' - Son Dakika


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