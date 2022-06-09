Başkan Dinçer'den 3600 ek gösterge değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Dinçer'den 3600 ek gösterge değerlendirmesi

09.06.2022 10:31
Başkan Dinçer'den 3600 ek gösterge değerlendirmesi

Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN) Genel Başkanı Burak Dinçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Büro Ailesi Sendikası (BAL-SEN) Genel Başkanı Burak Dinçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği 3600 ek gösterge ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tüm memurlara verilen 3600 ek göstergesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan BAL-SEN Genel Başkanı Burak Dinçer, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan ek gösterge artışı, birçok kesim tarafından ilk etapta olumlu karşılandı. Ancak Büro Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda çalışan memur arkadaşlarımız çalışırken veya emekli olduklarında karşılığını az alacaklarını görülmüştür." ifadelerini kullandı.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte bazı mesleklerde verilecek tazminat ve emeklilik maaşında oranın düşük kaldığını ifade eden Dinçer, " Büro ailesi Sendikası olarak, düzenleme henüz daha yasalaşmadan özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu personeli gibi devletimizin idari ve sosyal İşleyişine büyük oranda katkı sağlayan müdürlerin, şeflerin, memurların mağduriyetleri çözülmelidir. Bunların da 3600 ek göstergeye yükseltilmeleri sağlanmalı, yansıtma oranları 20'şer puanlı aralıklarla belirlenerek genel idare hizmetleri sınıfındaki tüm kadroların haklı haykırışlarına kulak verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Taslağın yasalaşması sırasında çalışmaları yakından takip edeceğimizi, çok değerli Büro Bankacılık ve Sigortacılık hizmet kolunda çalışan arkadaşlarımıza bir kez daha tekrar ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında Kabine toplantısı başladı! Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Erdoğan'ın yapacağı 3600 ek gösterge açıklamasında
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Memur, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Dinçer'den 3600 ek gösterge değerlendirmesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 Türk müziğinin efsane ismi Nil Burak'tan gündem olacak itiraf: 40 yıldır kumar oynuyorum
16:03 Ümit Özdağ'dan bomba iddia: "Alevi" vurgusu Akşener'in onayı olmadan yapılmaz! Masayı dağıtıp "tavşan aday" olma peşinde
16:02 Yunan basını manşetten verdi! Erdoğan'ın tatbikata damga vuran "Şaka yapmıyorum, felaket olur" resti gündem oldu
15:56 Tribünde dans ederken göğüsleri elbisesinden dışarı fırlayan kadının görüntüsü olay oldu! Görevliler kadını zorla stadyumdan çıkardı
15:43 İBB'nin mayıs ayı raporuna göre İstanbul'un en büyük 3 sorunu sıralandı: Mülteciler, ekonomik sorunlar ve konut krizi
15:41 Kayserispor taraftarlarından Anıtkabir ziyareti! Ata'nın huzuruna çıkan taraftarlar hep bir ağızdan Andımız'ı söyledi
15:37 Sosyal medyada dolaşan video yürek ısıttı! Horoz, yağmurdan ıslanan tavuğu korumak için kanatlarının altına aldı
15:20 Oyuncu Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'i savunduğu için sosyal medyada linç ediliyor! İşte yapılan bazı yorumlar
15:19 Daha neler! Mesai saatinde çalışanlarına mastürbasyon molası verdi, yetmedi bir de kayda aldı
15:14 Her an imzalar atılabilir! İşte Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 16:25:19. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Dinçer'den 3600 ek gösterge değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement