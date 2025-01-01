Başkan Doğan\'dan kongreye davet

Politika

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 4 Ocak Cumartesi günü yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı AK Parti Samsun İl Kongresi'ne tüm Samsunluları davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongresine katılacak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, kendi sosyal medya hesabından kongreyi hatırlatarak, tüm Samsunluları davet etti. "Samsun Cumhurbaşkanını bekliyor" diyen Başkan Doğan ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Samsun hazır; Cumhurbaşkanını bekliyor. Samsun 4 Ocak Cumartesiyi bekliyor! AK Parti Samsun 8. Olağan İl Kongremiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 4 Ocak günü Yaşar Doğu Spor Salonunda gerçekleşiyor. Bizler biliyoruz ki; AK Parti demek hizmet demek, AK Parti demek millet demek. Samsun'da AK Parti'nin evi, kalesi demek! Bu kutlu davada yan yana yol yürüdüğümüz teşkilatımızın kıymetli üyeleri, partimizin neferleri; şehrimizin tüm insanlarıyla biz 4 Ocak'a hazırız. Tüm hemşehrilerimizi bu özel günde yine yan yana olmaya davet ediyorum."

8. Olağan İl Kongresi 4 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'te Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. - SAMSUN