Politika

Başkan Güler, mazbatasını aldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler:

"Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı var. Ordu kazandı"

ORDU - 31 Mart yerel seçimlerinde güven tazeleyerek yeniden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Hilmi Güler, mazbatasını alarak yeni döneme başladı. Başkan Güler, mazbata aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Ordu, bu 5 yılda bambaşka bir noktaya ulaşacak. Biz hiç kimseyi ayırmadan çalışmalarımızı yapacağız. Lafla vakit geçirmeden iş yapacağız" dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Seçim Kurulu'nda gerçekleşen törenle mazbatasını aldı. İl Seçim Kurulu Başkanı Serdal Sağlam'dan mazbatasını alan Başkan Güler, burada yaptığı konuşmada seçim sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

"Seçimler, barış ve huzur içinde gerçekleşmiştir"

Seçimlerin bir demokrasi şöleni olduğuna vurgu yapan Başkan Güler, "Seçimler demokrasinin şöleni şeklinde gerçekleşiyor. Özellikle ülkemizde bağımsız yargının huzurunda yapılan seçimler, barış ve huzur içinde gerçekleşmiştir. Burada Türk demokrasisi ve Ordu'muz çok önemli bir imtihan vermiştir. Bundan dolayı Türk demokrasisini ve bütün unsurlarını kutluyorum" diye konuştu.

"Ordu'muz çok güzel hizmetlere vesile olacak"

Ordu'da yepyeni bir sayfa açarak güzel hizmetler gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki bütün seçimler inceleyen biri olarak Türk milletinin oyu, her bireyinin oyu son derece değerli ve aynı zamanda namusu ifade ediyor. Bizde ona uygun olarak namuslu, ahlaklı ve erdemli davranışta bulunarak çok şükür sonunu getirdik ve bu başarılı sonuca ulaştık. Teşkilatımız burada çok önemli bir başarı örneği göstermiştir, hepsine teşekkür ediyorum. Özellikle hanımlara çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bu 5 yıllık emaneti, Allah nasip ederse sizlerle beraber yepyeni bir sayfa açarak devam edeceğiz. Ordumuz çok güzel hizmetlere vesile olacak. Sizlerin verdiği oylara veren vermeyen herkese hizmet ederek ayrım gözetemeyerek bunu göstereceğiz."

"Ordu kazandı"

Seçimlerin kaybedeninin olmadığına ve kazananın Ordu olduğuna dikkat çeken Başkan Güler, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu seçimin kaybedeni yok, kazananı var. Ordu kazandı. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere halkımıza ve ittifakımıza teşekkür ediyorum. 50 yıllık çalışma hayatımdaki tecrübemle bu seçimin çok farklı bir seçim olduğunu gördük. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ordumuzun farkı bunu hepimiz iliklerimizde yaşayarak hissedeceğiz ve alçalmadan yükseleceğiz. Ordu bu 5 yılda bambaşka bir noktaya ulaşacak. Biz hiç kimseyi ayırmadan çalışmalarımızı yapacağız. Lafla vakit geçirmeden iş yapacağız."

Düzenlenen törene AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, AK Parti Eski Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, geçmiş dönem Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AK Parti İl Başkanı Selman Altaş, AK Parti Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.