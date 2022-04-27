Başkan Güngöralp: "MHP her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır" - Son Dakika
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Başkan Güngöralp: "MHP her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır"

27.04.2022 10:38
Başkan Güngöralp: "MHP her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır"

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve il yönetimi, Gevaş ilçesinde esnafı tek tek gezerek sorunlarını dinledi.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve il yönetimi, Gevaş ilçesinde esnafı tek tek gezerek sorunlarını dinledi.

İlçe esnafını ziyaret eden ve yoğun ilgiyle karşılanan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, memnuniyetini dile getirerek, "Bizler esnafımızın yanında olduğumuzu ve her zaman partimizin kapısının açık olduğunu belirtmek istiyorum. Esnaflık bin yıllardır süregelen geleneğimizdir ve sonsuza kadar bu meslek var olacaktır. Bizlere düşen görev ise bu mesleğin yarınlara güvenle taşınmasını sağlamaktır. Esnafımızın şikayet ve isteklerini gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olacağız" diye konuştu.

İlçe esnafının kendilerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten İl Başkanı Güngöralp, "Biz Gevaş esnafının yanındayız. Bizler esnafımızın tercümanı, vatandaşın umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydasıyız" dedi.

Vatandaşın MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenlerinin sonsuz olduğunu söyleyen Başkan Güngöralp, "MHP hem Van'da hem de Gevaş'ta şaha kalkacak. Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır. Kimse MHP'nin yükselişini engelleyemez. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün il ve ilçe yönetimleri üzerine düşen görevi esnaf ziyaretlerimizi yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. MHP olarak 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde başarılı olmak için taşın altına elimizi değil gövdemizi koymuşuz. İl ve ilçe yönetimlerimiz kararlı bir şekilde yürümektedir, çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinin ardından Başkan Güngöralp, MHP Gevaş ilçe yönetimine, ilçe halkına ve esnafa misafirperverlikleri teşekkür etti. - VAN

Başkan Güngöralp: MHP her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır
Başkan Güngöralp: MHP her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır
Başkan Güngöralp: MHP her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır
Başkan Güngöralp: MHP her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır

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Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Hisarcık, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Güngöralp: 'MHP her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır' - Son Dakika


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