Başkan Hallaç, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ağustos ayı meclis toplantısında gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, belediye meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada iklim değişikliğinden kaçak su kullanımına, anız yangınlarından İsrail'in Gazze ve Suriye'ye yönelik saldırılarına, PKK'nın silah bırakmasından Suriye barış sürecine kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Kahta'daki sıcak havalar ve su sorunu ile başlayan Başkan Hallaç, iklim değişikliğinin artık Kahta'yı da ciddi biçimde etkilediğini belirterek, hem su israfına hem de kaçak su bağlantılarına dikkat çekti. Hallaç, "Kahta'da kaçak su kullanımı yüzünden bazı mahallelerimiz su sorunları yaşayabiliyor. Bu sadece hukuka değil, vicdana da sığmaz" ifadelerini kullandı.

Kahta'da tarım alanlarında anız yakılmasının hala yaygın olduğunu belirten Hallaç, bunun sadece toprağa değil tabiata, canlılara ve insan sağlığına da zarar verdiğini vurguladı. Hallaç, "Anız yangınları, orman yangınlarını da tetikliyor. Bu bir tarım alışkanlığı değil, tabiata karşı bir suçtur" diyerek çiftçilere çağrıda bulundu.

Başkan Hallaç, İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikasını, "Savaş suçu değil, yavaşlatılmış bir soykırım" olarak niteledi. Türkiye'deki en önemli gelişmelerden biri olan PKK'nın silah bırakması da Başkan Hallaç'ın gündemindeydi. Bu gelişmenin sadece bir güvenlik başarısı değil, milletin kararlılığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sürdürülen iradeli mücadelenin sonucu olduğunu vurguladı.

Hallaç, "Artık bu topraklarda terörün değil, huzurun, kardeşliğin ve bayrağımızın gölgesi hakimdir. Bu bir son değil; terörsüz, huzurlu ve güçlü Türkiye'nin yeni başlangıcıdır" şeklinde konuştu.

Gençleri terörün karanlığından uzak tutmanın sadece devletin değil, belediyelerin de sorumluluğunda olduğunu belirten Hallaç, sosyal ve kültürel projelere ağırlık verileceğini ifade etti.

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın hem Türkiye'yi hem bölgeyi derinden etkilediğini söyleyen Başkan Hallaç, barış ve istikrarın yeniden inşasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Son günlerde İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını da sert dille eleştiren Hallaç, "Bu saldırılar sadece bir ülkenin egemenliğine değil, Ortadoğu'daki tüm barış umutlarına yönelmiş açık bir tehdittir. Siyonist İsrail, Suriye'ye saldırarak bölgesel savaş riskini körüklüyor. Bu saldırganlığı en sert şekilde lanetliyor, uluslararası kamuoyunu sessiz kalmamaya davet ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN