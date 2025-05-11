Başkan Hallaç'tan Anneler Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

Başkan Hallaç'tan Anneler Günü Mesajı

Başkan Hallaç\'tan Anneler Günü Mesajı

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Anneler Günü dolayısıyla annelerin önemine değindi ve tüm annelerin gününü kutladı.

11.05.2025 16:23  Güncelleme: 16:25
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Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında annelerin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Hayatımıza sevgiyi, merhameti ve fedakarlığı ilmek ilmek işleyen, yüreğiyle yuva kuran, varlığıyla güç veren tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Annelerimizin dualarıyla büyüyen bir nesil, bu milletin en büyük teminatıdır. Tüm annelere sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür dileyerek Anneler Günü'nü en içten duygularla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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