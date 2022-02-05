Başkan Kılıç'tan 154 personele 'kar' teşekkürü - Son Dakika

Geçen hafta ilçede etkili olan kar yağışı süresince büyük bir gayret ortaya koyarak, gece-gündüz çalışan belediye personellerine Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından "teşekkür belgesi" verildi.

Samsun Terme'de geçen hafta etkili olan ve şehir merkezinde 40 santimetreyi yüksek kesimlerde ise zaman zaman 2 metreyi aşan kar kalınlığında gece gündüz demeden ilçede tek bir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için üstün bir mücadele örneği sergileyen belediye personelleri Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından "teşekkür belgesi" ile ödüllendirildi.

"Onlar gizli kahraman"

Belge takdim töreni sırasında konuşan Başkan Kılıç, "Sahada yapılan çalışmaların tamamı insan gücüyle yapılıyor. Fen işleri Müdürlüğümüz, Temizlik işleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz, Kültür İşleri Müdürlüğümüz büyük bir dayanışma örneği gösterdiler. Personellerimiz yeri geldiği zaman zor şartlar altında çalıştı. Kimse sıkıntı çekmesin diye uykuların feda ettiler. Ailelerinden feda ettiler. Bu sürecin gizli kahramanları mesai gözetmeden ekip ruhuyla çalışan ekip arkadaşlarımızdır. Yoğun bir emek veriyoruz. Kar yağışıyla birlikte tüm çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz demeden sahadaydık. Onların gayretlerine yakından şahit olduk. Bunu da belirtmek isterim ki ekip arkadaşlarımızın sarf ettiği emek ve fedakarlık göz ardı edilemez. Ayrıca ilçemizin yüz ölçümünün büyüklüğü nedeniyle belediye ekipmanlarımızın ve personellerimizin yetişemediği yerde özel sektörden araç kiralayarak yardım aldık. O araçlarda çalışan kardeşlerimin de emeklerini unutamayız. Kar yağışının ilk gününden itibaren canla başla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

154 personel teşekkür belgesi aldı

Başkan Kılıç, "Soğukta ve zor şartlar altında mesai arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın ulaşımlarını rahat sağlamaları için üstün bir performansla çalıştılar. 24 saat hizmet anlayışı ile kaldırım temizliği, kar kürüme çalışmaları, yol tuzlama çalışmaları ile ilçemizde ulaşımı rahatlamak noktasında gayret ettiler. Bizde gayretlerini belgelendirerek, onları onure edelim istedik. Kar çalışmalarında görevli müdüründen şefine, operatöründen yardımcısına, işçisinden amirine 154 personelimize belgelerini takdim ettik. Onların nezdinde bir kez de ailelerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kılıç, ayrıca tören sonrası personele tatlı ikramında bulundu. - SAMSUN