Başkan Kılıç'tan bayram kutlaması - Son Dakika
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Başkan Kılıç'tan bayram kutlaması

08.07.2022 11:35
Başkan Kılıç'tan bayram kutlaması

Oğuzeli belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yayımladığı mesaj ile Kurban Bayramını kutladı.

Oğuzeli belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, yayımladığı mesaj ile Kurban Bayramını kutladı.

Başkan Kılıç yayımladığı mesajında başta Oğuzeli ve Gaziantep halkı olmak üzer tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Kılıç, "Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği dargınlıkların giderildiği, günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Kurban ibadeti, kişiye gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda feda edebilme bilincini aşılar. Paylaşma alışkanlığı kazandırır. İnsanların birbirleriyle kaynaşmalarına, birbirlerini sevip saymalarına ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmelerine vesile olur. Hz. İbrahim ve İsmail'in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah'a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Oğuzeli Belediyesi olarak her bayram da olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nı da hemşerilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesi ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için tüm birimlerimizi seferber ettik. Değerli hemşerilerimle birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, insanlık adına hayatın her alanında çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü, karanlık yerine aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin ve yardımlaşmanın arttığı, zenginin fakire el uzattığı bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, tüm İslam Alemi, Türk Ulusu ve kıymetli hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Mehmet Sait Kılıç, Kurban Bayramı, Kurban, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kılıç'tan bayram kutlaması - Son Dakika

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