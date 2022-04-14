Başkan Koç, orucunu iftar çadırında açtı - Son Dakika
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Başkan Koç, orucunu iftar çadırında açtı

14.04.2022 10:25
Başkan Koç, orucunu iftar çadırında açtı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, Sevdamız Ardahan Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda kurulan iftar çadırında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Kaan Koç, Sevdamız Ardahan Derneği tarafından Milli Egemenlik Parkı'nda kurulan iftar çadırında orucunu vatandaşlarla birlikte açtı.

Her gün kentin farklı noktalarında vatandaşlarla birlikte iftarını yapan Başkan Koç, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu bu sefer iftar çadırında geçnçlerle birlikte paylaştı. AK Parti İl Başkanı Koç, iftar öncesi gençlerle bir araya gelerek, iftar çadırının konuklarıyla bir süre sohbet edip ramazanlarını tebrik etti.

Sevdamız Ardahan Derneği tarafından her yıl düzenli olarak kurulan iftar çadırında, dar gelirli ve iftara yetişemeyen vatandaşlar orucunu açıyor. - ARDAHAN

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Ardahan, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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