Başkan Kocagöz İftar Programında Personeliyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Kocagöz İftar Programında Personeliyle Buluştu

Başkan Kocagöz İftar Programında Personeliyle Buluştu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, düzenlediği iftar programında belediye personeliyle bir araya gelerek, çalışan memnuniyetinin önemine vurgu yaptı ve birlikte daha güzel bir Kepez için çaba sarf edeceklerini belirtti.

27.03.2025 14:57  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, iftar programında mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Personel için düzenlenen programda konuşan Kocagöz, "Kepez Belediyesi ailesi olarak, sizlerin emekleri, gayretleri ve özverili çalışmalarıyla ilçemize hizmet etme sevdasındayız. Bizler gönül gönüle, omuz omuza, Kepez'i değiştirip, dönüştüreceğiz" dedi.

Kepez Belediyesi personeli, Kadir Gecesi'ne denk gelen günde Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkan Kocagöz, personel memnuniyeti ile belediye hizmetlerinin daha iyi yapılacağına dikkat çekerken, "Her bir çalışan katkısının Kepez'i daha yaşanabilir, daha güzel bir kent yapma yolunda atılan adımlarda paha biçilmez bir değere sahiptir. Sizlerin dokunuşlarıyla, Kepez daha da güzelleşecek, daha da yaşanabilir bir kent olacaktır. Hep birlikte Kepez'i zirveye taşıyacağız' dedi.

"Personel mutsuzluğu vatandaşa yansır"

Heyecan duyulmadan yapılan işte başarı gelmeyeceğine vurgu yapan Kocagöz, çalışanların mutsuzluğunun vatandaşı da mutsuz edeceğini söyledi. Belediye personeli mutluluğunun Kepez halkının mutluluğunun temeli olduğunu belirten Kocagöz, "Öyleyse birinci önceliğimiz sizlerin mutlu ve huzurlu olmanızı aile olmanın gereğini yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Çoğunuz beni destekledi"

Göreve geldiğinde hiçbir personelin ekmeğiyle ve iş huzuruyla oynamadığını ve oynatmamaya gayret ettiğini belirten Kocagöz, "İşten çıkarılan arkadaşların içerisinde 1 tanesi bile siyasi sebeple işten çıkarılmamış, usulsüz girişler nedeniyle iş akitleri sona erdirilmiştir. Benim başkan olduğum yerde herkes eşittir. Kimse kimsenin adamı değildir. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki, pek çoğunuz beni desteklediniz. Oy vermeyenlerde bizim adalet ve samimiyetimizi gördüklerinde bizi destekleyeceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü sizler benim çalışma arkadaşlarım vicdan sahibi pırıl pırıl bir ekiptir" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin onuruyla oynamadık"

Önce insan olmayı öncelediklerini belirten Kocagöz, adil ve demokratik bir hukuk devletinde, insan onuruyla, insanca yaşama arzusu taşıdıklarını ifade etti. Onurun doğuştan kazanıldığını unutmamak gerektiğini dile getiren Kocagöz, "Kimse kimsenin onuruyla oynama hakkına sahip değildir. Eleştiri, yapılan işe olur, kişiye değil. Çünkü biz, birlikte öğrenen, birlikte gelişen bir aileyiz. Bir de şunu belirtmeden edemeyeceğim, seçimden önce sizlerle görüştüğümde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağımı söylemiştim. Çünkü ekmek bizim için kutsaldır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mesut Kocagöz, Politika, Belediye, Yaşam, Kepez, İftar, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kocagöz İftar Programında Personeliyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı

16:44 İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden İnce: Benim mitinge gitmemi istedi
15:24 RTÜK’ten tarihi ceza Sözcü TV’de 10 gün boyunca yayın duracak RTÜK'ten tarihi ceza! Sözcü TV'de 10 gün boyunca yayın duracak
15:23 Bu araştırma çok konuşulur İşte Türkiye’de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı Bu araştırma çok konuşulur! İşte Türkiye'de Ramazan ayı boyunca oruç tutanların oranı
15:02 Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
14:14 CHP, İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı CHP, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasını oy birliğiyle kararlaştırdı
08:06 Bilim insanları şaşkın Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar Bilim insanları şaşkın! Midesinden 1.5 metrelik timsah çıkardılar
08:00 Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak Bakan yanıtladı Selahattin Demirtaş serbest mi kalacak? Bakan yanıtladı
07:58 Meclis’i karıştıran İmamoğlu tartışması Meclis'i karıştıran İmamoğlu tartışması
07:44 Erdoğan’ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu Erdoğan'ın imzasıyla 4 yeni daire başkanlığı kuruldu
07:21 Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis’te kabul edildi Emekliye 4 bin lira ikramiye Meclis'te kabul edildi
07:17 Uludağ’da otel yangını 2 kişi hayatını kaybetti Uludağ'da otel yangını! 2 kişi hayatını kaybetti
04:39 Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı Peş peşe 4 araca çarpı, yetmedi bir de etraftakilere saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 18:06:28. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Kocagöz İftar Programında Personeliyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement