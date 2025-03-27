Başkan Kocagöz İftar Programında Personeliyle Buluştu

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, iftar programında mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi. Personel için düzenlenen programda konuşan Kocagöz, "Kepez Belediyesi ailesi olarak, sizlerin emekleri, gayretleri ve özverili çalışmalarıyla ilçemize hizmet etme sevdasındayız. Bizler gönül gönüle, omuz omuza, Kepez'i değiştirip, dönüştüreceğiz" dedi.

Kepez Belediyesi personeli, Kadir Gecesi'ne denk gelen günde Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkan Kocagöz, personel memnuniyeti ile belediye hizmetlerinin daha iyi yapılacağına dikkat çekerken, "Her bir çalışan katkısının Kepez'i daha yaşanabilir, daha güzel bir kent yapma yolunda atılan adımlarda paha biçilmez bir değere sahiptir. Sizlerin dokunuşlarıyla, Kepez daha da güzelleşecek, daha da yaşanabilir bir kent olacaktır. Hep birlikte Kepez'i zirveye taşıyacağız' dedi.

"Personel mutsuzluğu vatandaşa yansır"

Heyecan duyulmadan yapılan işte başarı gelmeyeceğine vurgu yapan Kocagöz, çalışanların mutsuzluğunun vatandaşı da mutsuz edeceğini söyledi. Belediye personeli mutluluğunun Kepez halkının mutluluğunun temeli olduğunu belirten Kocagöz, "Öyleyse birinci önceliğimiz sizlerin mutlu ve huzurlu olmanızı aile olmanın gereğini yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

"Çoğunuz beni destekledi"

Göreve geldiğinde hiçbir personelin ekmeğiyle ve iş huzuruyla oynamadığını ve oynatmamaya gayret ettiğini belirten Kocagöz, "İşten çıkarılan arkadaşların içerisinde 1 tanesi bile siyasi sebeple işten çıkarılmamış, usulsüz girişler nedeniyle iş akitleri sona erdirilmiştir. Benim başkan olduğum yerde herkes eşittir. Kimse kimsenin adamı değildir. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki, pek çoğunuz beni desteklediniz. Oy vermeyenlerde bizim adalet ve samimiyetimizi gördüklerinde bizi destekleyeceklerine yürekten inanıyorum. Çünkü sizler benim çalışma arkadaşlarım vicdan sahibi pırıl pırıl bir ekiptir" ifadelerini kullandı.

"Kimsenin onuruyla oynamadık"

Önce insan olmayı öncelediklerini belirten Kocagöz, adil ve demokratik bir hukuk devletinde, insan onuruyla, insanca yaşama arzusu taşıdıklarını ifade etti. Onurun doğuştan kazanıldığını unutmamak gerektiğini dile getiren Kocagöz, "Kimse kimsenin onuruyla oynama hakkına sahip değildir. Eleştiri, yapılan işe olur, kişiye değil. Çünkü biz, birlikte öğrenen, birlikte gelişen bir aileyiz. Bir de şunu belirtmeden edemeyeceğim, seçimden önce sizlerle görüştüğümde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacağımı söylemiştim. Çünkü ekmek bizim için kutsaldır" dedi. - ANTALYA