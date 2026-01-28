Kepez\'e Gelecek Projeler Müjdeli Haberler

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, katıldığı canlı yayında 700 bin olan nüfusu ile 55 ilden büyük olan Kepez'i geleceğe taşıyacak planlarını

açıkladı. Sezonun ilk güreş organizasyonunun Kepez'de yapılacağını müjdeleyen Başkan Kocagöz, sağanak yağışlarda 340 kişilik ekiple sahada hızlı ve etkin bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. Kocagöz, "Kepez'in kalbi" Varsak'ta hayata geçirilecek projeleri de paylaştı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, katıldığı canlı yayında Kepez'in beş yıl sonraki hedeflerini, vizyon projelerini ve ilçeyi geleceğe taşıyacak planlarını kamuoyuyla paylaştı. "Kepez'i su basmamalı, Kepez temiz olmalı, Kepez güvenli olmalı. Sosyal hayatın olmaması ve Kepez'i değiştirmek dönüştürmek gerekiyordu" diyen Kocagöz, "Vatandaşlarımızın bize en çok başvurduğu konuların başında iş ve sosyal yardım konuları geliyor. Bu yola çıkarken vatandaşlarımıza söz vermiştik. Sosyal yardımları 10 kat arttıracağımızı söylemiştik ve sosyal yardımlarımızı 10 kat arttırdık. Slogan olarak değil, bunu yürekten istiyoruz. Bir çocuğumuz üşümesin, bir insanımız yatağa aç girmesin diye mücadele edeceğiz dedik. ve şükürler olsun ki bugüne kadar halkımıza başımızı önümüze eğdirmedik" dedi.

Kepez'in alt yapısı güçlendi

Kepez'in altyapı, ulaşım ve temizliği konularına değinen Başkan Kocagöz, "Altyapıda önemli bir yol kat ettik, ama daha çok işimiz var. Mahallelerimizde mazgal temizlikleri yaptık. Büyükşehir yolu, ilçe yolu demeden her mazgalı temizledik. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içinde altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdük. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmalar neticesinde ASAT 29 kilometre kanalizasyon, 111 kilometre içme suyu ve bin 819 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Enerya 159 kilometrelik doğalgaz hattı döşedi. Bu çok büyük bir rakamdır. CK Akdeniz ise 86 kilometrelik elektrik hattını tamamladı. 91 kilometrelik fiber altyapıyı ilçemize kazandırdık" diye konuştu.

45 kilometre yeni yol

Göreve geldiği 1 Nisan 2024'ten bu yana Kepez'in ulaşım ağını güçlendirmek için yapılan çalışmaları aktaran Kocagöz, "İlçemizde 45 kilometrelik yeni yol inşa ederken, 131 kilometrelik sathi kaplama, 60 kilometre de 81 bin ton sıcak asfalt dökümü ve 146 kilometre stabilize yol çalışması gerçekleştirdik. Yaya güvenliğini ön planda tutarak, ilçe genelinde 81 kilometrelik yeni kaldırım ağı oluşturduk. Göreve geldiğimiz günden bu yana biz şunun sözünü verdik. Vatandaşlarımız bize güvendi. Onların başını öne eğdirmemek için gece gündüz bütün arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz" dedi.

"Temizlikte günlük şikayet sayısı 89'du, bugün bu sayı 3'e düştü"

"Kepez temiz olmalı" diyerek ilçede yapılan temizlik çalışmalarına da değinen Başkan Kocagöz, "Göreve geldiğimizde temizlikte günlük şikayet sayısı 89'du, bugün itibarıyla bu sayı 3'e düştü. Bununla ilgili ne yaptık? Bizim 18 bin 500 konteynerimiz var. Bunların bakım ve onarımlarını yaparak üzerlerine 'Çek Yaz Gönder-Kepez'i Sen Yönet' diyerek halkımıza Kepez'i beraber yönetelim dedik. Anında arkadaşlarımız gelen ihbarı değerlendiriyor. Temizlik konusunda 'Çöp Taksi' uygulamasını hayata geçirdik. Temizlik filomuzu, personel sayımızı artırdık. Yerel yönetimlerin yapması gereken, o şehrin temiz olmasıdır" diye konuştu.

Başkan Kocagöz, mahalle muhtarlarıyla çalışma modeline de değinerek, "Benim siyasete girmemdeki faktör muhtarlarımızdır. Muhtarlar bizim vatandaşlarımızla aramızda gönül elçilerimizdir. Sahadaki gözümüz, kulağımızdır. Biz sahadaki sorunları doğrudan dinliyoruz. Kepez'i masa başından değil, muhtarlarımızdan, halkımızdan aldığımız güç ve destekle yönetiyoruz. Muhtarlarımızla her zaman işbirliği içindeyiz" dedi.

Varsak projelerini anlattı

Kocagöz, Varsak bölgesiyle ilgili de, "Varsak, hem nüfus hem de kültürel açıdan Kepez'in merkezinde bir yerdir. Varsak var. Emek var, alın teri var, mahalle kültürü var. Biz Varsak'ı Kepez'in kenarında değil, tam merkezinde görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Varsak'ta tamamlanan ve devam eden projeleri anlatan Başkan Kocagöz, "Varsak'ta altyapıdan üstyapıya, park ve sosyal alanlardan yol düzenlemelerine kadar birçok çalışmayı hayata geçirdik. Yağmur suyu ve mazgal çalışmalarını tamamladık, parklarımızın bakım ve aydınlatmalarını yapıyoruz. Devam eden yol ve çevre düzenleme çalışmalarımız var. Önümüzdeki süreçte sosyal tesisler ve Varsak ile ilgi güzel projeleri hayata geçireceğiz" diyerek, Varsak'taki Emekli Lokali, Ortak Buluşma Alanı (OBA) ve Halk Market projelerine değindi. Bir sosyal belediyecilik örneği olan Halk Market ile sağ elin verdiğini sol elin görmeyeceğini, emeklilere maliyetine satışlar yapılarak sahip çıkılacağını da vurguladı.

Şelale Mahallesi'nden Varsak Köprüsü'ne giden Kanal Boyu ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Başkan Kocagöz, "Bununla ilgi gerekli dosyalarımızı hazırladık. Sayın Valimize sunacağız. DSİ'ye yapılması gereken iki iş için ricamız var. Oranın bir bölümü DSİ'ye bir bölümü Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Şelale Mahallesi'ni 2024'te yağan sağanak yağışın aynısı Aralık 2024'te yağdı ve şükürler olsun ki; yaptığımız çalışmaların neticesinde su basmadı. Oralarda şu anda çocuklarımız oynuyor, parklarımız şenleniyor. Ayderesi'nde de aynı uygulamayı yaptık. Sayın valimizle görüşeceğimiz iki konudan birisi de bu olacak. Ayderesi'nin üst tarafında 48 tane gecekondu vardı, biz bunları temizledik. Şimdi Devlet Su İşleri'nden o kanalın temizlenmesini istiyoruz. Aynı parklarımızı oraya da yapacağız" dedi.

"Biz her zaman Kepez'in dört bir yanındayız" diyerek ilçe sakinlerine çağrıda bulunan Başkan Kocagöz, "Lütfen sosyal medyalarımızı takip edin. Haftada 7 gün ne yaptığımızın bilgisini sosyal medyada veriyoruz. Sahadayız, vatandaşımızın yanına gidiyor, dinliyor, birlikte çözüm üretiyoruz. Biz masa başında değil Kepez'i sahadan yürütüyoruz" diyerek, salı günleri 14.00 ile 18.00 saatleri arasında kapıların tüm vatandaşlara sonuna kadar açık olduğunu bildirdi.

"Bu paralar milletin parası"

Kepez'deki alt yapı çalışmalarına değinen Başkan Kocagöz, "Ben Kepez'de asfaltlanmayan bir metre kare yer bırakmam. Alt yapı yapmadan sıcak asfalt dökersek, 3 gün sonra yeniden kazılacak. Ancak bu para milletin parasıdır. Onun için kurumlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz" dedi.

Varsak Spor Tesisi'ndeki alt yapıyla ilgili de bilgi aktaran Başkan Kocagöz, "Gençlik Spor İl Müdürlüğü kullanım hakkını Kepez Belediyesi'ne verdi. Yıllardır kullanılan bir alan. Tabii ki büyük bir yatırım gerekiyor. Tabi ki biz onu yapmak zorundayız. Gençlerimiz bizim göz nurumuz" diye konuştu.

Kuzeyyaka Mahallesi'nde 5 bin metrekarelik alana gençler için yapılacak spor tesisi hakkında da bilgi veren Başkan Kocagöz, Kepez'de laf laf üstüne değil hizmette taş taş üstüne koymaya geldiklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik benim için insanı merkeze alan belediyeciliktir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sadece yol yapan, park yapan değil; zor zamanda vatandaşının elinden tutan, iyi gününde yanında olan bir anlayıştır. Göreve geldiğimizde ne demiştik. Kimse Kepez'de yatağa aç girmeyecek. Bir çocuğumuz üşümeyecek. Bu vebal sadece benim değil, hepimizin. Biz yoksulluğu yönetmeyeceğiz, biz yoksulluğu yok edeceğiz. Kepez Market gibi projelerimizle yoksulluğu en aza indirmeye çalışıyoruz. Kepez'de sosyal yardım oranlarını 10 kart artırdık ve her konuda vatandaşımızın yanında oluyoruz" dedi.

Kepez'de gençlere, kadınlara ve yaşlılara yönelik örnek projeler hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Kocagöz, "30 kadın arkadaşımızı işi aldık. Tekstil atölyemizde üniforma üretiyorlar. Çok kısa zamanda Türkiye'de en iyi üniforma üreten belediye olacağız. Üreten belediye Kepez, kendi konteynerini dahi kendisi üretiyor. Bu konuda Merkezefendi Belediyesi'ne de hizmet veriyoruz. Bu atölyemizde daha çok üreten bir atölye olacak" diye konuştu.

5 yıl sonra Kepez

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez'i 5 yıl sonra nerede görmek istediğini de anlattı. "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi dünyanın en güzel kenti Antalya'dır. Kepez yıllardır bu güzel şehrin arka bahçesi oldu. Biz bu yola çıkarken dedik ki Kepez Antalya'nın arka bahçesi değil, vitrini olacak. Hatta sloganımız şu; Antalya'nın geleceği Kepez. Biz gerçekten Antalya'nın geleceğinin Kepez olduğuna yürekten inanıyoruz. Bunu da sahada gösteriyoruz. Hizmet çalışmalarımızı gerçekleştirirken bahaneler değil, çözüm odaklı çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde yüzde 50 borç vardı. Çünkü hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Biz bu konuda iddialıyız. Antalya'nın gözbebeği Kepez olacak. Nasıl İzmir Karşıyaka'da 35 buçuk varsa, Antalya Kepez 7 buçuk olacak. Gelecekte hayal ettiğim Kepez hiçbir zaman örf ve adetlerinden vazgeçmemiş, kültürünü devam ettiren, kent kültürünü de yaşatabilen, sosyal hayatı olan, tertemiz, güvenli olacak. Bizim hedeflerimiz çok büyük" dedi.

Kepez'i UNESCO Kitap Okuma başkenti yapacaklarını belirten Başkan Kocagöz, "Kitapların özetlerini çıkartıyoruz. Otobüs duraklarından hastanelere kadar kamusal alanlarda vatandaşlarımız karekod okutarak istedikleri kitapları okuma, dinleme imkanı bulacaklar. Kitap okuma başkenti olmayı hedeflediyseniz bunları yapmak zorundasınız" diye konuştu.

Yaşlı Dostu Kepez Projesi'ne de değinen Başkan Kocagöz, "Yaşlılarımızla Kepez gönüllülerini oluşturduk. Hiçbir yaşlımız yalnız değil. Yaşlılarımızın birbirini aradığı bir yapı oluşturduk. Çok yakında Alzheimer Merkezi ile Yaşlı Gündüz Bakım Evi'ni kuruyoruz. Projelerimiz hazır ve Kepez'e daha birçok müjdemiz var" dedi.

Başkan Kocagöz, Habibler Mahallesi'ndeki hizmet çalışmalarına değinerek, semt evi ve park çalışmalarını aktardı.

Sahada 340 kişi görev yaptı

Antalya'yı günlerdir etkisi altına alan sağanak yağışa da değinen Başkan Kocagöz, "340 kişilik ekibimizle sahadaydık. Şükürler olsun başımız öne eğilmedi. Arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalıştı hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Kocagöz, Antalya Kütüphanesi'nin yanı başında hizmet veren Öğrenci Kent Lokantası'nın Türkiye'de ilk olduğunu belirterek, inanılmaz bir rağbet gördüğünü de sözlerine ekledi.

Sezonun ilk güreşinin Kepez'de yapılacağı müjdesini veren Başkan Kocagöz, bir belediye başkanı olarak eleştirilmekten asla rahatsız olmadığını dile getirdi. Kocagöz, "Ben hiçbir zaman eleştirilmekten kaçmam. Haksızlıktan nefret ederim ve kendimde yapmam. Ben eleştiriyi tehdit değil, yol gösterici olarak görüyorum. Sosyal medya bugün insanların en hızlı sesini duyurduğu alan. Eleştiri sert de olsa, mutlaka dikkate alırım. Orada dile getirilen sorunları zaten bürokrat arkadaşlarım hemen dikkate alır. Bende yakından takip ederim" diye konuştu.

En büyük mutluluğunun insanları mutlu görmek olduğunu belirten Başkan Kocagöz, "Hayatımda bilerek isteyerek bir kişinin kalbini kırmam. Bir çocuğu üzmeye dayanamam. Ben 700 kişinin yaşadığı bir ilçede onlar için ne yaparım diye gündüz sahada gece ise evde düşünüyorum. Egom yoktur. Hep söylüyorum gelin Kepez'i birlikte yönetelim" dedi.

Başkan Kocagöz, Kepez ve Varsak'a çok önemli mesajlar vererek, "Biz bu yola birlikte çıktık. Kepez'i de, Varsak'ı da masa başından değil, sokak sokak, mahalle mahalle sahada yönetiyoruz. Kimseyi dışarıda bırakmadan, kimseyi yalnız hissettirmeden çalışıyoruz. Varsak benim için çok özel; emeğin, dayanışmanın ve mücadelenin olduğu bir yer. Sözümüz var: Kepez'de kimse yatağa aç girmeyecek, kimse kendini sahipsiz hissetmeyecek. Daha adil, daha güvenli ve daha güzel bir Kepez için hep birlikte çalışacağız. Etrafınızda yatağa aç giren ve çok zor durumda insanlar varsa lütfen bize bildirin" ifadelerini kullandı. - ANTALYA