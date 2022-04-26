Başkan Oğuz iftar sofrasında gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Oğuz iftar sofrasında gençlerle buluştu

26.04.2022 11:41
Başkan Oğuz iftar sofrasında gençlerle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki gençlerle iftar sofrasında bir araya geldi. Oğuz. tek tek ilgilendiği gençlere belediyenin kendilerine yönelik yaptığı projeleri anlatarak, taleplerini dinledi.

Başkan Oğuz, Ramazan ayında ilçedeki tüm kesimlerle iftar sofralarında buluşmaya devam ediyor. Oğuz son olarak ilçedeki gençlerle iftarda bir araya geldi. İftara AK Parti Milletvekili Ahmet Arslan da katıldı. İftar öncesinde gençlerle tek tek ilgilenen Oğuz, kendileriyle geleceğe ve hedeflerine dair sohbet etti. Gençlerin taleplerini dinleyerek notlar da alan Başkan Oğuz, daha sonra gençlerle hep birlikte dua ederek, orucunu açtı.

"Gençlerin belediyesiyiz"

Kahramankazan Belediyesi'nin gençlerin ve çocukların belediyesi olduğunu ifade eden Oğuz, her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Oğuz, "Sevgili gençler iftar programımıza bu yoğun katılımınız bizleri çok mutlu etti. Sizler yarınlarımızın ve ülkemizin teminatısınız. Mübarek Ramazan ayında orucumuzu sizlerle birlikte açmak çok güzel. Allah kabul etsin. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bizleri hep birlikte nice Ramazanlara eriştirsin" diye konuştu. - ANKARA

Başkan Oğuz iftar sofrasında gençlerle buluştu
Başkan Oğuz iftar sofrasında gençlerle buluştu

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Avustralya'da 'Sokak iftarı' 2 yıl aradan sonra yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla yapıldı Avustralya'da 'Sokak iftarı' 2 yıl aradan sonra yaklaşık 2 bin 500 kişinin katılımıyla yapıldı

Kahramankazan, Serhat Oğuz, Mevla, İftar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Oğuz iftar sofrasında gençlerle buluştu - Son Dakika


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