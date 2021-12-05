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Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor - Son Dakika

Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor

05.12.2021 11:26
Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, hane ziyaretlerini sürdürerek vatandaşların sıkıntılarına çözüm üretiyor.

Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ve AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, hane ziyaretlerini sürdürerek vatandaşların sıkıntılarına çözüm üretiyor.

Başkan Arvas ve Sabırlı, gece gündüz demeden hane ziyaretlerini sürdürüyor. Gittikleri her yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını götüren Arvas ve Sabırlı, vatandaşların sorun ve sıkıntılarıyla yakından ilgileniyor. Hastaları ve yaşlıları da ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Arvas ve Sabırlı, Türkiye üzerinde oynanmak istenen oyunları da tek tek vatandaşa anlatarak birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor.

Belediye ve parti teşkilatı olarak ilçe için çok önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Meki Arvas, "Gideceğimiz yolumuz, söyleyecek sözümüz ve yapacak çok işimiz var. Bundan dolayı durmadan halkımıza hizmetin en iyisini ulaştırmak için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında 2023 hedeflerimize giden yolda; birlik, beraberlik ve kardeşliğimiz için safları daha sıkı tutmamız lazım. Teşkilatımızla ilk günkü aşkla durmak yok yola devam diyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Cumali Sabırlı ise belediyeyle birlikte halka hizmet götürmek için çalıştıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkımıza güzel yarınlar bırakmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ulaşmak için birlik ve beraberliğimizi koruyarak var gücümüzle hizmet ediyoruz. Her gün, azmini ve inancını yeni baştan tazeleyen Bahçesaray teşkilatı olarak 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerleyeceğiz. Teşkilatımız ile ilk günkü aşkla durmak yok yola devam diyerek Bahçesaray için canla başla çalışıyoruz" dedi. - VAN

Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor
Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor
Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor
Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor
Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor
Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor

Meki Arvas, Bahçesaray, Hisarcık, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sabırlı ve Arvas kapı kapı dolaşıyor - Son Dakika


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