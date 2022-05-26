Başkan Şahiner beraat etti - Son Dakika
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Başkan Şahiner beraat etti

26.05.2022 13:53
Başkan Şahiner beraat etti

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, hakkında açılan davadan beraat etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, hakkında açılan davadan beraat etti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Başkan Şahiner, "Bu memlekette birilerine yağcılık yapmıyorsan hasta falan olmayacaksın. Sonra sağlık durumun nedeni ile devletin doktorunun sana verdiği rapora bile 'Sahte' diyerek iftira atarlar ve hatta daha da ileri giderek hakkında suç duyurusunda bulunarak, farklı taktiklerle seni mahkum etmeye çalışırlar" şeklinde konuştu.

Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner hakkında; Devam eden mahkemede görülen davaya sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sahte rapor almak sureti ile katılmaması ile ilgili olarak, raporların incelenip sorumlu doktorların tespit edilmesi, doktorlar ve Şahiner hakkında resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma açılması için Sungurlu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu.

Savcılık devlet memurlarına direk dava açamadığı için valiliğe yazı göndermiş, valilikte muhakkik tayin ederek raporlarda sahtecilik olup olmadığının araştırılmasını istenmişti. Valilik tarafından tayin edilen muhakkikin raporu yazan doktor hakkında soruşturma izni vermesinin ardından yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, bugün görülen dava duruşmasında, verilen rapor ve Abdulkadir Şahiner'in rahatsızlığının gerçek olduğu belirlendi.

Hakkında sahte doktor raporu düzenlettirmek suçlaması ile suç duyurusunda bulunulan Başkan Şahiner, duruşma sonrasında, "Sağlık sorunumuz var, tedavi olmuşuz ve doktor iki gün rapor vermiş. Geçmiş olsun demeyeceklerini biliyorduk ama sağlık üzerinden, hem beni hem de raporu veren doktoru töhmet altında bırakacak kadar gözlerinin döndüğünü de tahmin etmemiştik. Ama herkesin adaletinin şaştığı yerde biliriz ki Yüce Allah'ın adaleti tecelli eder mutlaka. Biz beraat ettik" dedi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcılığı, Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Mahkum, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Şahiner beraat etti - Son Dakika


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