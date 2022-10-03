Başkan Salih Güngöralp: "Vatandaşlarımızın Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur" - Son Dakika
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Başkan Salih Güngöralp: "Vatandaşlarımızın Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur"

03.10.2022 15:47
Başkan Salih Güngöralp: "Vatandaşlarımızın Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki partililerle Başkale ilçesindeki esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki partililerle Başkale ilçesindeki esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ve il yönetimi, MHP Başkale İlçe Başkanı Necdet Halitoğlu ile birlikte ilçede esnaf ve vatandaşı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. İlçede yoğun ilgiyle karşılanan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, memnuniyetini dile getirerek, "Her zaman esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olduğumuzu ve parti kapısının her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum. Esnafımız, bin yıllardır süregelen ve sonsuza kadar devam edecek bir geleneğin temsilcileridir. Bizlere düşen görev ise bu mesleğin yarınlara güvenle taşınmasını sağlamaktır. Esnafımızın ve vatandaşların şikayet ve isteklerini gerekli mercilere ileterek çözümün takipçisi olacağız" diye konuştu.

İlçe esnafının ve vatandaşın kendilerine gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirten İl Başkanı Güngöralp, "Biz her zaman Başkale esnafımızın ve vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler esnafımızın tercümanı, vatandaşın umut ışığı, herkesin ortak refleks ve paydaşıyız. Vatandaşlarımızın Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur. MHP hem Van hem de Başkale'de Allah'ın izniyle şaha kalkacak. Milliyetçi Hareket Partisi her daim güçlü kadrolarıyla göreve hazırdır. Milliyetçi Hareket Partisi ilkeli bir partidir. Tüm gayret ve faaliyetlerinin temelinde ülke çıkarları vardır. İşte bu anlayış içerisinde bugün il ve ilçe yönetimleri üzerine düşen görevi, esnaf ziyaretlerimizi yaparak yerine getirmiştir. Esnafımızın derdini dinledik, sıkıntılarını öğrendik. MHP, üzerine düşeni yapacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. MHP, 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde başarılı olmak için taşın altına elini değil gövdesini koymuştur. İl ve ilçe yönetimlerimiz kararlı bir şekilde çalışmaktadır" ifadelerini kullandı.

Başkan Güngöralp, kendilerini güler yüzle karşılayan Başkaleli esnaf ve vatandaşa misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür etti. - VAN

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Salih Güngöralp, Başkale, Van, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Salih Güngöralp: 'Vatandaşlarımızın Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Salih Güngöralp: "Vatandaşlarımızın Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakına olan güvenleri sonsuzdur" - Son Dakika
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