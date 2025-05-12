Başkan Sandıkçı'dan Muhalefete Sert Eleştiri: 'Rant' İddiaları Yanlış

Başkan Sandıkçı'dan muhalefete 'rant' eleştirisi

SAMSUN - Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, heyelan faciasıyla ilgili muhalefetin açıklamalarına cevap vererek, "Sessiz kalmamız, söylenecek sözümüz olmadığı anlamına gelmiyor. Muhalefet daha önce 'rant' dediği konuya şimdi 'gerekli' diyor. Bu tür olaylardan siyasi rant sağlanmasını doğru bulmuyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı 1. Birleşimi, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste, kurul ve temsilci seçimini içeren 2 madde ile 19 Mayıs Yarı Maratonu Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporculara ödül verilmesi konuları dışında kalan 47 madde komisyonlara havale edildi. Toplantıda söz alan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, CHP grubunun doğal afetler nedeniyle oluşan zararlarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi.

"Muhalefet önce 'rant' dedi, şimdi 'gerekli' diyor"

Başkan Sandıkçı, muhtemel felaketlerin önlenmesine yönelik çalışmalara daha önce muhalefet tarafından "rant" iddiasıyla karşı çıkıldığını, bugün ise önlem alınmadığı yönünde eleştirilerde bulunulduğunu ifade etti. Sandıkçı, "Ordu-Samsun karayolunda meydana gelen faciada 2'si çocuk 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu ve benzeri olayların tekrar etmemesi için çalışıyoruz. Ancak mecliste muhalefet, daha önce 'rant' dediği Bayraktepe ve Asarağaç projeleriyle ilgili şimdi 180 derece dönüş yaparak 'gerekli' demeye başladı. Bu aslında mesafe kat ettiklerini ve bizlerin o dönemde taşı taşın altına koyduğumuzu gösteriyor" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüm siyaset üstüdür"

Kentsel dönüşüm çalışmalarında da benzer tutumlarla karşılaştıklarını söyleyen Sandıkçı, "Canik Belediyesi olarak bu konuda öncüyüz. Ancak muhalefet yine karşı duruş sergiliyor. Oysa bugün depremler yaşanıyor. İnsan hayatı söz konusu olduğunda biz siyaset üstü davranıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yanıltıcı açıklamalarla kamuoyu yönlendiriliyor"

Teknik yeterliliği olmayan meclis üyelerinin kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar yaptığını belirten Başkan Sandıkçı, "86 milyon vatandaşı temsil eden milletvekillerini dahi yanlış bilgilendiriyorlar. Faaliyet ruhsatı ile yapı ruhsatını dahi ayırt edemeyen bu kişiler, TBMM'de ruhsat göstererek yanlış beyanlarda bulunuyor. Bu durum bizi üzüyor" şeklinde konuştu.

Gerçek dışı beyanlar nedeniyle kamuoyunun yanıltıldığını belirten Sandıkçı, "6 yıldır bu meclisteyim. Şehrin gelişimi için birçok düzenleme yapıldı. Ancak bazıları olayları bağlamından koparıp siyasi ranta dönüştürüyor. Bu etik değil. Açıklama yapanları esefle kınıyorum" diye konuştu.

Başkan Sandıkçı ayrıca, kamuoyunun teknik konularda doğru bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle teknik konularda yetersiz olan, basın açıklaması yapma hevesinde olan meclis üyeleri için bir kurs açılmasını öneriyorum. Kamuoyunda bilgi kirliliğini önlemek, doğru açıklamalar yapılmasını sağlamak adına bu tür eğitimlerin gerekli olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi.