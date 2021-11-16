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Başkan Sümer: "Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor" - Son Dakika

Başkan Sümer: "Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor"

16.11.2021 16:30
Başkan Sümer: "Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor"

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 32 köy, 24 mezra ve 2 beldenin bağlantı yolu olan Besni-Üçgöz-Beşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 32 köy, 24 mezra ve 2 beldenin bağlantı yolu olan Besni-Üçgöz-Beşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağı bildirildi.

AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer, Besni'de büyük bir sorun haline gelen karayoluyla ilgili yapılan görüşmeler neticesinde Besni-Adıyaman karayolu Besni girişi ile Besni- Burunçayır arası yolda çalışmalar hızlandığını, bir yandan da viyadük çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Besni-Üçgöz-Beşyol yolunda çalışmaların önümüzdeki hafta başlayacağını kaydeden Başkan Sümer, Besni-Üçgöz-Beşyol yol sorununun çözülecek olmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Başkan Sümer: Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor

İsmail Sümer, AK Parti, Hisarcık, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sümer: 'Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Sümer: "Besni-Üçgöz-Beşyol bağlantı yolu yeniden düzenleniyor" - Son Dakika
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