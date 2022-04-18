Başkan Yazıcı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı - Son Dakika

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sosyal medya platformları üzerinden kendisine sorulan soruları cevapladı. Başkan Yazıcı, bir vatandaşın İBB ile ilgili, 'Tuzla ile ilgili konularda sadece İBB'mi suçlu' sorusuna, "Suçlamadan ziyade AK Parti döneminde başlamış projeleri bir an önce bitirin diyorum" diyerek, "Tuzla'da başlamış ve bitirilmesi gereken bir işin bitirilmemesi topluma karşı bana yüklenmiş bir görev de olduğu için İBB'nin bu işleri tamamlaması yönünde zaman zaman konuşuyorum. Eleştirisel bir yaklaşım değil. Tamamlanması konusunda bir tetikleme yapmaya çalışıyorum. İBB'nin dikkate alması lazım" dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Youtube sayfasında hayatı, teknolojiyi, gündemi ve geleceği değerlendirdiği videolar paylaşıyor. Başkan Yazıcı, bu haftaki videosunda ise takipçilerin kendisine sorduğu soruları cevapladı. Başkan Yazıcı, siyasete nasıl girdiğini, motivasyon kaynağını, metaverse, İyilik Şampiyonası gibi konulardaki sorulara samimiyetle cevap verdi.

"AK Parti'nin Tuzla'da başlattığı projeleri bir an önce bitirin"

Başkan Yazıcı bir takipçisinin sorduğu, 'Birçok defa ilçemiz ile ilgili konularda İBB için eleştirilerde bulundunuz. Tuzla ile ilgili konularda sadece İBB'mi suçlu' sorusuna verdiği cevapta, "Güzel bir soru. Hep karşı tarafı suçlamak, karanlığa sövmek yerine bir mum yak denir. Ben asla öyle bir şey yapmadım. Bence İBB'nin geçmiş dönemde de benim bulunduğum partiye mensup olduğu dönemde de İBB Başkanı ile iletişimim oldu. Çok şeyi kendimiz yaptık. Yapılmayabilir. Biz de kendimiz yaparız. Şu anda da öyle oluyor. Fakat bir şey var. Devam eden projelerin bitirilmesi konusunda tetiklemek benim topluma karşı görevim. Ben aslında bir şeyi eleştirmiyorum. Bakın söz verdiği ve yapamadığı projeleri vatandaşa karşı bir görevi olacaktır İBB Başkanı'nın. Söz vermiştir, söz verdiklerini ne zaman yapacağını sorgulamaya hiç girmedim bile. Ben şunun peşindeyim, Tuzla'da başlamış, toplumun arzu ettiği bir hizmet olarak başlanmış ve bitirilmesi gereken bir işin bitirilmemesi topluma karşı geçmişten gelen ve bana yüklenmiş bir görev olduğu için İBB'nin bitirmesi yönünde zaman zaman konuşuyorum. Eleştirisel bir yaklaşım değil. Tamamlanması konusunda bir tetikleme yapmaya çalışıyorum. İBB'nin dikkate alması lazım. Biz 39 ilçeden birisiyiz. Bize yatırım yapın, AK Parti döneminde başlamış projeleri bir an önce bitirin diyorum. Suçlamadan ziyade, bunların bir an önce hizmete dönüşmesi lazım. Hepsi, Tuzla'nın tamamını etkileyen 5 tane proje var. Bunların üzerinde konuşuyorum. Bazı hizmetlerinin de yanlış olduğunu söylemek bizim görevimiz" dedi.

" Metaverse'de arsa alırken dikkatli olmak lazım"

Başkan Yazıcı, bir takipçisinin 'Metaverse'de arsa almayı düşünüyor musunuz? Tavsiye eder misiniz? Sorusuna ise," Şu anda arsa satın almadım. Tavsiye ediyor musunuz sorusuna ise risk sermayeniz var ise bu risk sermayenizi kullanmanızı tavsiye ederim. Ama risk sermayeniz yoksa sadece hayatınızı idame ettiriyorsanız ya da hayatınızı garanti altına almak için birikim oluşturuyorsanız Metaverse girip bazı şeyleri riske atmamakta fayda var. Dikkatli olmak lazım. Altyapısı sağlam, gelecek vadeden projelerden alınabilir" dedi. - İSTANBUL