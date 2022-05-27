Başkan Yılmaz, liseli gençlerle söyleşi yaptı - Son Dakika
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Başkan Yılmaz, liseli gençlerle söyleşi yaptı

27.05.2022 16:34
Başkan Yılmaz, liseli gençlerle söyleşi yaptı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşarak söyleşi gerçekleştirdi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluşarak söyleşi gerçekleştirdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Yılmaz, gençlerden hedeflerine ulaşmaları için azimle çalışmalarını isteyerek, "Hepiniz farklı meslekleri seçeceksiniz. Bu çağın en önemli mesleği ise iletişim. İletişim ve network kurabildiğimiz kadar varız toplumda. Sizlerden isteğim, kendiniz için bir hedef koymanız ve o hedefe ulaşmak için azimle çalışmanızdır" dedi.

"Sosyal ve çevik belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz"

Sıcak ve samimi bir havada geçen söyleşide deneyimlerini paylaşan ve Toroslar Belediyesi olarak sağlıktan eğitime, imardan ulaşıma, alt yapıdan çevre iyileştirmesine ve spora kadar hayata geçirdikleri çalışmalar hakkında bilgiler veren Yılmaz; "Toroslarımızı geleceğe hazırlayacak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Eğitim ve sağlık önceliğimiz. Bu konuda da önemli çalışmalar yaptık. Üç sene öncesinin dünyası ile bugünün dünyası farklı. Onun için dinamiklere göre hareket ediyoruz. Sosyal ve çevik belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Pandemi döneminde 'Gönül Bağı' projemizi hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın her an yanında olduk. İmar planlarımızı yaparken de diğer ilçelerde hatta Türkiye'deki diğer illerde ne varsa Toroslarımızda da olsun yaklaşımıyla hareket ettik" ifadelerini kullandı.

"Projelerini anlattı, gençlere nasihatlerde bulundu"

Soru ve cevap şeklinde devam eden söyleşide öğrencilere yol gösterici açıklamalar da yapan Başkan Yılmaz; "Hayatta en önemli şey, insanın kendini anlaması, algılaması ve tanıması. Her gencimizin yeteneğine ve ilgisine göre en az bir konuda çok iyi olması ve mutlaka ilerlemesi gerekiyor. Okulda çok şey öğreniyoruz ama sosyal hayatta da başarı çok önemli. Hem kentimize hem çevremizdeki insanlara ve sevdiklerimize daha faydalı birer birey olmak için moralimizi ve motivasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor" diye konuştu.

Gençler ise kendileriyle bir araya gelerek deneyimlerini paylaşan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederken, Okul Müdürü Kadir Çeker de Başkan Yılmaz'a eğitime sunduğu destek ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - MERSİN

Başkan Yılmaz, liseli gençlerle söyleşi yaptı
Başkan Yılmaz, liseli gençlerle söyleşi yaptı
Başkan Yılmaz, liseli gençlerle söyleşi yaptı

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Kaynak: İHA

Atsız Afşın Yılmaz, Anadolu Lisesi, Toroslar, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Yılmaz, liseli gençlerle söyleşi yaptı - Son Dakika


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