Batman AK Parti\'den polis merkezlerine ziyaret

Politika

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, AK Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek ve Merkez İlçe Başkanı ile birlikte halkın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi için görevi başında olan polis memurlarını ziyaret etti.

Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkezi ile Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezini ziyaret eden Başkan Şansi, Çiçek ve beraberindekiler burada tek tek polislerle tokalaşarak görevlerinde başarılar diledi. Başkan Şansi ve beraberindekiler daha sonra polislerle sohbet etti, çay içti.

Yeni yılın başta Gazze'de terör devleti İsrail'in saldırıları altında kalan Müslümanlar olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. Batman'ın yanı sıra ülke genelinde huzurun temini ve sınır güvenliğini sağlayan asker ve polislerin 7/24 görevi başında olduğunu vurgulayan Şansi, "Bu kardeşlerimiz zaman mefhumu gözetmeksizin hepimizin, ülkemizin güvenliği için bayram demeden, tatil demeden, soğuk demeden görevleri başındadırlar. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Murat Çiçek de görevi başındaki tüm güvenlik personelinin yeni yılı kutlayarak görevlerinde kolaylıklar diledi. - BATMAN