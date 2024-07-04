Batman'ın Kozluk ilçesinde hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

Politika

Batman'ın Kozluk ilçesinde görev süresini tamamlayıp tayini çıkan hakim ve savcılar onuruna veda programı düzenlendi.

Kozluk ilçe Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçede adaletin tecellisine sağladıkları katkıları, başarılı ve gayretli çalışmaları için savcı ve hakimlere Kozluklu vatandaşlar adına teşekkür ettiğini belirterek, yeni görevlerinin hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalarının devamını dilediğini ifade etti.

Programa; Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, Adalet Müfettişi Yunus Biçen, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Sefa Uzuner, Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Temiz, Hakime Firdevs Tanrıseven, Hakim Murat Gündüzoğlu, Hakime Nur Sema Arslan ve aileleri ile daire amirleri katıldı. - BATMAN