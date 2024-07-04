Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda imar konuları ağırlıklı olarak görüşüldü ve karara bağlandı.

04.07.2024 09:54  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Haziran ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Temmuz ayı olağan toplantısında imar konuları ağırlıklı olmak üzere 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

"Hepimizin tarihe karşı sorumluluğu var"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, rezerv alan sorununa dikkat çekti. Taşkın, Niyazi Mısri ve Emeksiz mahallelerinin yüzde 99'unun yıkıldığını, büyük firmaların bu mahallelere girdiğini ancak inşaatların mahkemelerden kaynaklı bir türlü başlayamadığını, sorunun birkaç mahkemelik yerden kaynaklandığını ifade ederek, "Sadece Saray Mahallesi'nde 4 bin 500 hak sahibi var. Bunlardan 7'si dava açtığı için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı alıyor. 7 kişi, 4 bin 500 kişiyi bekletiyor. Devletimiz gereken tüm desteğini deprem bölgesine veriyor. Bizlerde çözüm odaklı olursak devlet millet beraber sorunları hızlı bir şekilde çözeriz. Yalnız burada rant eleştirisi yapılıyor, bu nasıl bir rant anlamıyorum. Bu cümleyi kurmak kolay, bu cümlelere kulak kabartacak halimiz yok. Kaybedecek zamanımız da yok. Bunun partisi yok. Siyaset yapmadan bu şehri bir an önce ayağa kaldırmalıyız" dedi.

İmar sorunlarını da büyük ölçüde giderdiklerini belirten Taşkın, "İmar ile büyük bir sorunu aştık. Buna rağmen istenilen seviyede değiliz. Tarih sadece sonuçlara bakıyor. Hepimiz tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim ve bu şehri bir an önce ayağa kaldıralım. Sizlerden ricam, oralarda eşiniz dostunuz arkadaşınız mutlaka vardır. Gidip konuşalım, ayrı ayrı ya da beraber fark etmez. Ama gidip ikna edelim ve inşaatlar başlasın" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını 6 Ağustos Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

Belediye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
08:57 3,6 milyon emekliye kötü haber Enflasyondan daha düşük zam alacaklar 3,6 milyon emekliye kötü haber! Enflasyondan daha düşük zam alacaklar
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
09:17 Seren Serengil’in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti İçişleri Bakanı’na çağrı yapıyorlar Seren Serengil'in köpekli galibiyet paylaşımı tepki çekti! İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorlar
09:08 Maçtan saatler sonra ortaya çıktı İsmail Yüksek, Kenan Yıldız’a küfretmiş Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! İsmail Yüksek, Kenan Yıldız'a küfretmiş
09:07 Kamp alanını yerle bir eden hortum Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu Kamp alanını yerle bir eden hortum! Doğal afetin faturası tam 1 milyon TL oldu
08:44 Cenk Tosun’dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye olay hareket Cenk Tosun'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olay hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 11:40:44. #1.11#
SON DAKİKA: Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement