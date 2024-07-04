Battalgazi Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısını Gerçekleştirdi

Politika

Battalgazi Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Temmuz ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Haziran ayı olağan toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Temmuz ayı olağan toplantısında imar konuları ağırlıklı olmak üzere 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

"Hepimizin tarihe karşı sorumluluğu var"

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, rezerv alan sorununa dikkat çekti. Taşkın, Niyazi Mısri ve Emeksiz mahallelerinin yüzde 99'unun yıkıldığını, büyük firmaların bu mahallelere girdiğini ancak inşaatların mahkemelerden kaynaklı bir türlü başlayamadığını, sorunun birkaç mahkemelik yerden kaynaklandığını ifade ederek, "Sadece Saray Mahallesi'nde 4 bin 500 hak sahibi var. Bunlardan 7'si dava açtığı için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı alıyor. 7 kişi, 4 bin 500 kişiyi bekletiyor. Devletimiz gereken tüm desteğini deprem bölgesine veriyor. Bizlerde çözüm odaklı olursak devlet millet beraber sorunları hızlı bir şekilde çözeriz. Yalnız burada rant eleştirisi yapılıyor, bu nasıl bir rant anlamıyorum. Bu cümleyi kurmak kolay, bu cümlelere kulak kabartacak halimiz yok. Kaybedecek zamanımız da yok. Bunun partisi yok. Siyaset yapmadan bu şehri bir an önce ayağa kaldırmalıyız" dedi.

İmar sorunlarını da büyük ölçüde giderdiklerini belirten Taşkın, "İmar ile büyük bir sorunu aştık. Buna rağmen istenilen seviyede değiliz. Tarih sadece sonuçlara bakıyor. Hepimiz tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getirelim ve bu şehri bir an önce ayağa kaldıralım. Sizlerden ricam, oralarda eşiniz dostunuz arkadaşınız mutlaka vardır. Gidip konuşalım, ayrı ayrı ya da beraber fark etmez. Ama gidip ikna edelim ve inşaatlar başlasın" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını 6 Ağustos Salı günü saat 14.30'da gerçekleştirecek. - MALATYA