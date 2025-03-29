Bayramda Memurlar İçin İkramiye Talebi - Son Dakika
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Politika

Bayramda Memurlar İçin İkramiye Talebi

Bayramda Memurlar İçin İkramiye Talebi

Osman Kaya, kamu çalışanlarının bayramda mutlu olmaları için ikramiye verilmesini istedi.

29.03.2025 10:43
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Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, yaklaşan bayram dolayısıyla tüm kamu çalışanlarının bayramını kutladı. Kaya, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışma günü olduğunu vurgulayarak, memurların bu özel günleri hak ettikleri şekilde geçirebilmeleri için ekonomik desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, enflasyon karşısında memur maaşlarının eridiğini ve kamu çalışanlarının bayram öncesi ciddi ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi. Artan yaşam maliyetlerinin, memurların temel ihtiyaçlarını bile karşılamasını zorlaştırdığını belirten Kaya, "Bayram, sevinç ve huzur demektir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, memurlarımız bayramı yaşayamaz hale gelmiştir. Çoğu, memleketine gidecek yol parasını bile denkleştiremiyor. Memur için bayram yok!" dedi.

"Memurların emeği görmezden gelinemez"

Özel sektörde ve emekliler için uygulanan bayram ikramiyesinin kamu çalışanları için de verilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, "Memurlar, her şartta fedakarca çalışmaya devam ediyor. Ancak enflasyonun etkisiyle maaşları erirken, geçim sıkıntısı da her geçen gün artıyor. Bayramda aileleriyle huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmeleri için bayram ikramiyesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir" diye konuştu.

"Bayram ikramiyesi çalışanların motivasyonunu artıracaktır"

Kamu Birliği Konfederasyonu olarak, kamu çalışanlarına bayram ikramiyesi verilmesi için yetkililere çağrıda bulunan Kaya, "Memurların bayrama buruk değil, mutlu ve huzurlu girmesi için hükümetin bir adım atmasını bekliyoruz. Bayram ikramiyesi, hem memurların ekonomik yükünü bir nebze hafifletecek hem de çalışma motivasyonlarını artıracaktır. Bu konuda yetkililerden olumlu bir adım bekliyoruz" dedi.

Kamu Birliği Konfederasyonu, memurların haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek, bayram ikramiyesi talebinin takipçisi olacaklarını vurguladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bayramda Memurlar İçin İkramiye Talebi - Son Dakika

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