BBP Erzurum İl Başkanı, Oltu Belediye Başkanı\'nın Muhsin Yazıcıoğlu\'nun fotoğrafını kullanmasına tepki gösterdi

Politika

BBP Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'nın seçim afişlerinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterdi.

BBP'den geçtiğimiz dönem belediye başkanı seçilen ve ardından AK Partiye geçen bu dönemde de Milli Yol Partisinden aday olan Necmettin Taşçı'ya sosyal medya üzerinden tepki veren BBP Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun iki emaneti vardır. Birincisi, Büyük Birlik Partisi, ikincisi Alperen Ocakları. 2019 yılında partimizden seçim kazanıp rücü edip AKP ye geçen, bu dönem adaylık için orada yer bulamayınca, kendisi gibi hak etmeyerek Muhsin Başkanın ismini dalda eden bir partide yer bulan ve yine şehit başkanımızı kendi ikbal ve çıkarı için kullanan kişiyi de, sebep olanları da kınıyorum. Yeter sömürdüğünüz! İnanılırlığınız yok! Muhsin başkanı; siyasi temsilcisi ve davasının neferi olarak değil, sadece bir seveni olarak yad edebilirsiniz, o da samimiyseniz! Samimiyetinizi de 2019 seçim sonrası gördük!" şeklinde paylaşımda bulundu. - ERZURUM