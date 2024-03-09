BBP Erzurum İl Başkanı, Oltu Belediye Başkanı\'nın Muhsin Yazıcıoğlu\'nun fotoğrafını kullanmasına tepki gösterdi

BBP Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı'nın seçim afişlerinde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun fotoğrafının kullanılmasına tepki gösterdi.
BBP'den geçtiğimiz dönem belediye başkanı seçilen ve ardından AK Partiye geçen bu dönemde de Milli Yol Partisinden aday olan Necmettin Taşçı'ya sosyal medya üzerinden tepki veren BBP Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun iki emaneti vardır. Birincisi, Büyük Birlik Partisi, ikincisi Alperen Ocakları. 2019 yılında partimizden seçim kazanıp rücü edip AKP ye geçen, bu dönem adaylık için orada yer bulamayınca, kendisi gibi hak etmeyerek Muhsin Başkanın ismini dalda eden bir partide yer bulan ve yine şehit başkanımızı kendi ikbal ve çıkarı için kullanan kişiyi de, sebep olanları da kınıyorum. Yeter sömürdüğünüz! İnanılırlığınız yok! Muhsin başkanı; siyasi temsilcisi ve davasının neferi olarak değil, sadece bir seveni olarak yad edebilirsiniz, o da samimiyseniz! Samimiyetinizi de 2019 seçim sonrası gördük!" şeklinde paylaşımda bulundu. - ERZURUM
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ'da bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği şehirde yoğun ilgiyle karşılandı. İlk olarak Tekirdağ Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Hükümet Caddesi esnafını ziyaret etti.
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Kestel Belediye Başkan adayı Ferhat Erol'un proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Recep Altepe, Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar yoğun katılım sağladı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç Belde Belediye Başkanı Muammer Işıklı, zimmetine para geçirme ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla tutuklandı.
Diyarbakır'da, Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavları'na giren kişilere kopya çekmek için elektronik düzenek hazırladığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, kulak içi mini kulaklık, piller, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar, kursiyer belgeleri, tabanca, lehim makineleri, kablolar, kredi kartları, e-imzalar, mobil wifi ve bluetooth düzenekleri ele geçirildi. Yaklaşık 70 adayın kopya çekmesi engellendi ve geçmiş sınavlar incelenmeye alındı.
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