BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Anamur\'da partililerle buluştu

Muğla'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında yapılan toplantıda, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri görüşüldü. Seçim sürecinin huzur ve güven içinde geçmesi için gerekli planlamalar yapıldı ve Seçim Güvenliği İl Koordinasyon Merkezi oluşturuldu. Toplantıda ayrıca sandık güvenliği, iletişim tedbirleri ve diğer önlemler hakkında bilgi verildi.