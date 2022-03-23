Belarus, Brest'teki Ukrayna Konsolosluğunu kapattı - Son Dakika
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Belarus, Brest'teki Ukrayna Konsolosluğunu kapattı

23.03.2022 19:09
Belarus, Brest'teki Ukrayna Konsolosluğunu kapattı

Belarus, Ukrayna ile kötü giden ilişkilerinden dolayı Brest kentindeki Ukrayna Konsolosluğun kapatıldığını bildirerek, başkent Minsk'teki Ukrayna Büyükelçiliğinde çalışan Ukrayna personelinin de azaltıldığını ve 5 diplomat dışındaki tüm Ukraynalı diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk...

Belarus, Ukrayna ile kötü giden ilişkilerinden dolayı Brest kentindeki Ukrayna Konsolosluğun kapatıldığını bildirerek, başkent Minsk'teki Ukrayna Büyükelçiliğinde çalışan Ukrayna personelinin de azaltıldığını ve 5 diplomat dışındaki tüm Ukraynalı diplomatların 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya'ya destek veren ve müttefiklik ilişkileri yürüten Belarus, Ukrayna'nın Brest kentindeki Konsolosluğun kapatıldığını bildirdi. Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoly Glaz gazetecilere verdiği demeçte, "Ukrayna'nın Brest kentindeki konsolosluğun kapatılmasına ve Misnk'teki personel sayısının da Rusya - Ukrayna müzakerelerine bağlı olarak 4+1'e indirilmesi kararı verildi" dedi.

"Ukrayna büyükelçiliği ve konsolosluk çalışanlarının diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetlerinin de farkındaydık"

Ukrayna'nın Belarus'un doğrudan ve dolaylı olarak içişlerine müdahale etmeye başladığını öne süren Glaz, Belarus-Ukrayna ilişkilerine değinerek, "Ukrayna devletler arasındaki temasları duraklattı ve 2021'de Belarus'u 'düşman ülke' olarak adlandırdığı noktaya geri geldi. Bu açıklamaları ne yazık ki bir dizi pratik yıkıcı eylem izledi. Ayrıca Belarus'taki Ukrayna büyükelçiliği ve konsolosluk çalışanlarının diplomatik statüyle bağdaşmayan faaliyetlerinin de farkındaydık. Bu faaliyetleri artırıyorlardı" dedi.

Diplomatlara 72 saat süre verildi

Bu yaşananlara ek olarak Ukrayna'daki Belarus diplomat ve vatandaşların kötü muamele gördüğünü ayrıca mülklerine de el konulduğunu belirten Glaz, "Bu bağlamda, Diplomatik İlişkilere İlişkin Viyana Sözleşmesi'nin 11. maddesine tam olarak uygun olarak, topraklarındaki Ukraynalı diplomatların sayısının azaltılmasına yönelik bir karar alındı. Ülkeyi 72 saat içinde terk etmeleri bildirildi" dedi.

Ukraynalıların, Belarus'a vizesiz bir şekilde giriş yapabilecek

Ukraynalıların, Belarus'a vizesiz bir şekilde giriş yapabileceğini aktaran Glaz, "Ukraynalıların bizim için yakın insanlar olduklarını ve öyle kalacaklarını bir kez daha vurguluyorum. Bu nedenle, mevcut durumla bağlantılı olarak, ülke liderliği hariç Belarus topraklarına vizesiz girişe izin vermeye karar verdi. Bu vatandaşların ikamet ettikleri ülkelere güvenli bir şekilde dönüşlerini kolaylaştıracak ve birçoğunun hem Belarus'ta hem de yurtdışında akrabalarıyla yeniden bir araya gelmesine izin verecek" dedi.

Glaz ayrıca, Ukrayna topraklarındaki yabancı ülke vatandaşlarının da Belarus'a gidebileceğini ve buradan ülkelerine de dönebileceklerini söyledi. - MİNSK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belarus, Brest'teki Ukrayna Konsolosluğunu kapattı - Son Dakika


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