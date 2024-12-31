Belçika Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Politika

Belçika Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Bernard Quintin, 2 Ocak 2025'te Hakan Fidan ile önemli konuları görüşmek üzere Türkiye'ye gelecek.

31.12.2024 14:13
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Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin, 2 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Belçikalı mevkidaşının görüşmesinde önemli gündem başlıkları masada olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile görüşecek. Fidan'ın Quintin ile yapacağı görüşmelerde, başlıca şu konuların gündeme gelmesi bekleniyor:

İkili ilişkiler ve iş birliği

İki ülke arasındaki güçlü ikili ilişkilerin önemine dikkat çekilecek ve özellikle ekonomi, yatırım, enerji ve eğitim alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği vurgulanacak. Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısının en kısa zamanda yapılmasının önemi üzerinde durulacak.

Terörle mücadele

Türkiye, Belçika'dan FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadelede daha etkin iş birliği ve somut adımlar beklediğini bir kez daha dile getirecek. Özellikle, Belçika'da faaliyet gösteren bu terör örgütlerine karşı daha güçlü önlemler alınması talep edilecek.

Türk toplumu ve kültürel bağlar

Türkiye'nin, Belçika'daki 300 bin Türk vatandaşını önemli bir köprü olarak görmekte olduğu ve Türk toplumunun huzur içinde yaşaması için gereken önlemlerin alınması gerektiği ifade edilecek.

Uluslararası konular

Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerini yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirme kararlılığını sürdüreceği belirtilecek. Ayrıca, Rusya- Ukrayna savaşının diplomasi yoluyla sona erdirilmesi ve Suriye'de yakalanan tarihi fırsatın, bölge ve Avrupa'nın istikrarı için önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini, Suriye'nin yeniden imarı konusunda uluslararası desteğin artırılması gerektiği vurgulanacak. Ayrıca, Suriye'nin terörün her türlüsünden arındırılmasına dönük çabalara hız verilmesinin, bu bağlamda Suriye'nin kuzeydoğusundaki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan DEAŞ mensupları ile yakınlarının vatandaşlığına sahip oldukları ülkeler tarafından geri alınmalarının taşıdığı önemi vurgulacak.

Filistin ve Gazze

İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve bölgede devam eden işgal politikalarına karşı uluslararası toplumun daha güçlü bir şekilde müdahale etmesi gerektiği dile getirilecek. Türkiye, Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması çağrısını yineleyecek.

Ticaret hacmi ve iş gücü anlaşması

Türkiye ve Belçika arasındaki ilişkiler düzenli üst düzey temaslarla olumlu gündem temelinde yürütülüyor. 2023 yılında ikili ticaret hacmi 8,6 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 2024 yılının ilk 11 ayında bu rakam 7,5 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye'nin Belçika'ya ihracatı 4 milyar dolar, ithalatı ise 3,5 milyar dolar olarak kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Belçika Bakanı Türkiye'yi Ziyaret Edecek - Son Dakika

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