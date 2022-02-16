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Belçika'da olsa 2015 yılında serbest kalacaktı, Türkiye'de 7 yıl cezaevinde kaldı - Son Dakika

Belçika'da olsa 2015 yılında serbest kalacaktı, Türkiye'de 7 yıl cezaevinde kaldı

16.02.2022 11:40
Belçika'da olsa 2015 yılında serbest kalacaktı, Türkiye'de 7 yıl cezaevinde kaldı

Belçika'nın Gent şehrinde dört kadını öldüren Osman Çallı'nın Belçika'da cezasını çekse 2015 yılında serbest kalacağı, Türkiye'ye iadesi sonrası 7 yıl daha cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

Belçika'nın Gent şehrinde dört kadını öldüren Osman Çallı'nın Belçika'da cezasını çekse 2015 yılında serbest kalacağı, Türkiye'ye iadesi sonrası 7 yıl daha cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Belçika Adalet Bakanlığının ise Osman Çallı'nın Türkiye'ye iadesi sonrası serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili Türkiye Adalet Bakanlığından henüz resmi bilgi talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Belçika'nın Gent şehrinde dört kadını öldüren Osman Çallı'nın Türkiye'ye iade edildiği ve serbest bırakıldığı iddialarıyla ilgili Belçika Adalet Bakanlığının Türkiye Adalet Bakanlığından henüz resmi bilgi talebinde bulunmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Belçika'dan resmi yazı gelmesi halinde verilecek cevapla ilgili hazırlıklara başladı. Alınan bilgilere göre aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Osman Çallı'nın cezasının infazı devam ederken kalan cezasını Türkiye'de çekmek istemesine yönelik talebi Belçika adli makamlarınca uygun görüldü. Türkiye'de infaz işlemlerine başlanabilmesi amacıyla Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan dönüşüm (uyarlama) yargılaması sonucunda Çallı'nın dört kişiyi öldürme suçundan dört kez ayrı ayrı müebbet hapis cezası ile birlikte diğer eylemleri sebebiyle de süreli hapis cezalarına 30 Kasım 2012'de verilen karar ile hükmedildi. Ancak uyarlama yargılaması sonucunda verilecek cezanın Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Çallı hakkında verilen bir kez ömür boyu hapis cezasını geçemeyeceğine dair yasal düzenlemeler uyarınca müebbet hapis cezası üzerinden cezasının infazına karar verildi.

Belçika yetkili makamları tarafından nakil aşamasında hükümlünün cezasını Belçika'da infaz etmesi halinde 28 Haziran 2015 tarihinde koşullu salıverileceği belirtildi. 12 Kasım 2004 tarihinde Belçika'da cezaevine giren Osman Çallı, 2013 yılında Türkiye'ye nakledilmesinin ardından tahliye tarihi olan 10 Kasım 2020 tarihine kadar toplam 15 yıl 2 günü cezaevinde geçirdi. - ANKARA

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Belçika, Türkiye, Kasım, Gent, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Belçika'da olsa 2015 yılında serbest kalacaktı, Türkiye'de 7 yıl cezaevinde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belçika'da olsa 2015 yılında serbest kalacaktı, Türkiye'de 7 yıl cezaevinde kaldı - Son Dakika
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