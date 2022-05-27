"BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, 3 Ocak 2021 tarihli Beyaz TV Gündem Özel isimli canlı yayın programında belediye iştiraki BELKO ile ilgili söyledikleri nedeniyle tazminata mahkum edildi.

BirGün'de yer alan habere göre; Melih Gökçek, Beyaz TV'de katıldığı bir programda Ankara Büyükşehir Belediye iştiraki BELKO'yla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Gökçek, şirketin sıcak asfalt fiyatına soğuk asfalt döktüğünü ve 795 kilometrelik işin yalnızca 100 kilometrelik bölümünü yapıp işi bıraktığını öne sürdü. İddialarını sürdüren Gökçek, ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı ortaya çıktığını savundu.

GÖKÇEK'İN İDDİALARI YALANLANDI

Gökçek'in sözleri yargıya taşındı. Davada, BELKO'nun ihaleyi yaklaşık maliyetinden 23 milyon TL daha düşük bedelle ve yüzde 20,11 kırım oranıyla aldığının altı çizildi. BELKO'nun mahkemeye sunduğu dilekçede, Karayolları Genel Şartnamesinde yer alan hükümlere uygun şekilde ve 89 günlük rekor bir sürede 741 km asfalt sathi kaplama yollarının tamamlandığı, bütün muhtarların da teşekkür mektupları yazdığı ve yüzde 19,81 iş artışı yapıldığı vurgulandı. Asfaltın fiyatları bakımından ise iddialarının aksine sıcak asfalta göre yüzde 56,78 ve çift kat sathi kaplamaya göre ise yüzde 42,07 oranlarında daha ucuza yapıldığı belirtildi.

BELKO'NUN TİCARİ İTİBARINI HAKSIZCA ZEDELEDİĞİ GEREKÇESİYLE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davanın görüşüldüğü Asliye Hukuk Mahkemesi, 25 Mayıs 2022 tarihinde aldığı karar ile Melih Gökçek'in tazminat ödemesine hükmetti. Gökçek'in BELKO'nun ticari itibarını haksızca zedelediği değerlendirmesinde bulunan mahkeme, manevi tazminat bedelini 20 bin TL olarak belirledi.