Beyağaç Belediyesi'nden Denizli Büyükşehir'e Teşekkür - Son Dakika
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Politika

Beyağaç Belediyesi'nden Denizli Büyükşehir'e Teşekkür

Beyağaç Belediyesi\'nden Denizli Büyükşehir\'e Teşekkür

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na çöp kutusu ve piknik bankı desteğinden dolayı teşekkür etti. Pütün, bu tür katkıların ilçenin yaşanabilirliğini artırdığını vurguladı.

10.10.2024 10:39  Güncelleme: 10:41
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Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Beyağaç'a çöp kutusu ve piknik bankı desteğinde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteğin önemine dikkat çekti. Başkan Pütün, katkılarından dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti.

İlçenin yaşanabilirliği artıyor

Temin edilen yeni malzemelerle Beyağaç'ın daha yaşanabilir hale gelmesine katkı sağladığını belirten Başkan Sezayi Pütün, bu tür desteklerin ilçeye büyük değer kattığını ifade etti.

"Yeni hizmetlerle Beyağaç'ın çehresi değişiyor" diyen Başkan Pütün, "Denizli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Beyağaç'ta yapılan çevre düzenlemeleri ve hizmetler, ilçemizin genel görünümünü ve yaşam kalitesini olumlu yönde değiştiriyor. İlçemize gösterilen ilgi ve yapılan hizmetler dolayısıyla minnettarız. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu konularda her zaman yanımızda oluyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkür ediyor ve bu desteğin devam etmesini diliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Beyağaç Belediyesi'nden Denizli Büyükşehir'e Teşekkür - Son Dakika

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