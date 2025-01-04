Biden'dan Çelik Satışına Engelleme - Son Dakika
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Politika

Biden'dan Çelik Satışına Engelleme

Biden\'dan Çelik Satışına Engelleme

US Steel ve Nippon Steel, Biden'ın satış engelleme kararına yasal haklarını korumak için tepki verdi.

04.01.2025 10:58
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ABD'li çelik üreticisi US Steel ve Japon çelik üreticisi Nippon Steel'den yapılan ortak açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın satış engelleme kararı "siyasi" olarak nitelendirilerek, "Başkan Biden'ın kararına karşı yasal haklarımızı korumak adına tüm gerekli adımları atacağız" denildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satılmasını ulusal güvenlik gerekçesiyle engellemesine iki firmadan ortak tepki geldi. US Steel ve Nippon Steel tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Biden'ın kararından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Karar, hukuki sürecin ve ABD Yabancı Yatırımlar Komitesi'nin (CFIUS) faaliyetlerini düzenleyen yasaların açık bir şekilde ihlali anlamına gelmektedir" ifadeleri kullanıldı. Satış sürecinin yasalara uygun şekilde yürütülmek yerine Biden'ın siyasi gündemi doğrultusunda "manipüle edildiği" vurgulanan açıklamada, "Başkan Biden'ın açıklamaları ve kararı, ulusal güvenlik endişelerine dair herhangi inandırıcı bir kanıt sunmamakta ve bunun siyasi bir karar olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Başkan Biden'ın kararına karşı yasal haklarımızı korumak adına tüm gerekli adımları atacağız" denildi.

"Biden, çelik işçilerinin geleceğini siyasi gündemine feda ediyor"

Nippon Steel ve US Steel'in söz konusu satışın ABD'li çelik işçilerine iş güvenliği sağlayacağından, ABD'nin çelik tedarik zincirini geliştireceğinden, ABD'nin yerli çelik endüstrisinin Çin ile daha etkili bir şekilde rekabet etmesine yardımcı olacağından ve ABD ulusal güvenliğini güçlendireceğinden emin olunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu satışın engellenmesi, US Steel'in yaşlanan tesislerinin ömrünü uzatmak için yapılan milyarlarca taahhütlü yatırımın reddedilmesi ve binlerce iyi maaşlı, sendika işinin riske atılması anlamına geliyor. Kısacası Başkan Biden'ın ABD'li çelik işçilerinin geleceğini kendi siyasi gündemi uğruna feda ettiğine inanıyoruz. ABD Yabancı Yatırımlar Komitesi'nin elindeki veriler, Nippon Steel tarafından verilen taahhütlerle birlikte bu satışın ulusal güvenliği zayıflatmak yerine güçlendireceğini açıkça ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Son derece rahatsız edici"

ABD hükümetinin ülke çıkarlarına katkı sağlayacak rekabetçi bir işlemi reddetmesi ve Japonya gibi bir müttefike bu şekilde davranmasının "şok edici" ve "son derece rahatsız edici" olduğu ifade edilen açıklamada, "Ne yazık ki bu durum, ABD'nin müttefiki olan bir ülkede olup ABD'de önemli bir yatırım yapmayı düşünen tüm şirketlere tüyler ürpertici bir mesaj göndermektedir" denildi. Nippon Steel'in ABD hükümetinin ulusal güvenlikle ilgili endişelerini gidermeye yönelik tüm tedbirleri almayı taahhüt ettiği hatırlatılan açıklamada, "Yasal haklarımızı korumak için Japonya'daki hükümet yetkilileri ve ABD'deki ortaklarımız dahil tüm paydaşlarla yakın iş birliğini sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Biden satışı engelledi

ABD'nin ulusal çelik şirketi US Steel'in Japon Nippon Steel tarafından satın alınmasına karşı olduğu bilinen Biden, dün 14.9 milyar dolarlık satış işlemini engellemişti. Biden, yerli ve güçlü bir çelik endüstrisinin ulusal güvenlik açısından kritik önemde olduğu gerekçesiyle bu kararı aldığını belirtmişti. Biden'ın son seçimlerde kritik bir eyalet olan Pensilvanya'daki çelik işçilerinin desteğini almak amacıyla söz konusu satışa karşı çıktığı yorumları yapılmıştı. - TOKYO

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Hukuk, Japon, Son Dakika

Son Dakika Politika Biden'dan Çelik Satışına Engelleme - Son Dakika

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