Biden'dan Rus mevkidaşı Putin'e "soykırım" suçlaması - Son Dakika
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Biden'dan Rus mevkidaşı Putin'e "soykırım" suçlaması

14.04.2022 00:58
Biden'dan Rus mevkidaşı Putin'e "soykırım" suçlaması

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da "soykırım" yapmakla suçladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Iowa eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik eleştirilerinin dozunu arttırdı. Ziyarette yaptığı konuşmada ABD'de enerji maliyetlerinin yükselmesini değerlendiren Biden, "Aile bütçeniz, deponuzu doldurma gücünüz, bunların hiçbiri bir diktatörün (Putin'in) dünyanın diğer ucunda savaş ilan edip etmemesine ve soykırım yapıp yapmamasına bağlı olmamalı" ifadesini kullandı.

"Evet, buna soykırım dedim"

Biden, ziyaretinin ardından Air Force One'a binmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da sözlerinin arkasında durdu. "Evet, buna soykırım dedim" şeklinde konuşan Biden, "Putin'in Ukraynalı olabilme fikrini bile ortadan kaldırmaya çalışma çabası giderek daha açık hale geldi" ifadesini kullandı. Biden, "Geçen haftadan farklı, kelimenin tam anlamıyla Rusların Ukrayna'da yaptıklarına dair gün geçtikçe daha da çok kanıt ortaya çıkıyor" dedi. Ukrayna'da soykırım yapılıp yapılmadığına uluslararası düzeyde hukukçuların karar vereceğini söyleyen Biden, "Ama bana öyle görünüyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan daha önce Bucha'daki olayları "savaş suçu" olarak nitelendiren Biden, Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerine yönelik ilk kez "soykırım" ifadesini kullanmış oldu.

Zelenskiy'den övgü

Biden'ın Putin'e yönelik sert eleştirilerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den de açıklama geldi. Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek bir liderin gerçek sözleri. Şimdiye kadar ABD'den gelen yardımlar için minnettarız ve daha fazla Rus vahşetini önlemek için acilen daha fazla ağır silaha ihtiyacımız var" ifadelerini kullanarak bir kez daha silah talep etti. - WASHINGTON

YORUMLAR
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ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu ABD Başkanı Biden, Putin'in Ukrayna'da soykırım yaptığını savundu ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da 'soykırım' yaptığını... ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da 'soykırım' yaptığını...

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Soykırım, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Biden'dan Rus mevkidaşı Putin'e 'soykırım' suçlaması - Son Dakika


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