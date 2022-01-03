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Başkan Yavuz güven tazeledi - Son Dakika

Başkan Yavuz güven tazeledi

03.01.2022 09:03
Başkan Yavuz güven tazeledi

Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerine tek listeyle katılan mevcut başkan İlhan Yavuz, güven tazeledi.

Biga Kahveciler Esnaf Odası Başkanlığı seçimlerine tek listeyle katılan mevcut başkan İlhan Yavuz, güven tazeledi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan olağan genel kurul toplantısı ve seçimler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 308 üyesi bulunan Biga Kahveciler Esnaf Odası seçimlerinde, Başkanlık divanının teşekkülünden sonra tutanakların imzalanması yetkisi verildi. Divan Başkanlığını Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan yaptı. Oda sekreteri tarafından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, gelir gider hesapları okunarak, yönetim kurulu ve denetim kurulu tarafından ibraz edildi. 226 üyenin oy kullandığı seçimlerde 142 oy alan İlhan Yavuz yeniden başkan seçildi.

Biga Kahveciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: İlhan Yavuz, Ali Akçak, Hasan Gür, Yakup Koca, Galip Akbaş, Hüseyin Tekin, Mehmet Gül - ÇANAKKALE

Başkan Yavuz güven tazeledi

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İlhan Yavuz, Esnaf Odası, Ünal Özcan, Çanakkale, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Yavuz güven tazeledi - Son Dakika


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