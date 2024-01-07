Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli\'nde yapılan çalışmaları inceledi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli'nde yapılan çalışmaları inceleyerek, köy halkı ile buluştu.

Vali Aygöl, Osmaneli'nde yapımı tamamlanan Büyükyenice köyü asfaltı, Kazancı ve Borcak köylerine yapılan su sondajı ve Selimiye köyüne yapılan 75 metrekarelik su deposunu yerinde inceledi. Vali Aygöl'e eşlik eden Belediye Başkanı Münür Şahin ve Kaymakam Yüksel Ünal, çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Köylerde yapılan çalışmaları inceleyen Vali Aygöl, aynı zamanda köy halkı ile buluşarak sohbet etti, ikram edilen çayı içti. Köy meydanına gelen büyüklerin ellerini öpen Vali Aygöl, küçük çocuklara ise oyuncak hediye etti.

Belediye Başkanı Münür Şahin, Vali Aygöl'ün göstermiş olduğu desteklerden dolayı kendisine teşekkür etti. - BİLECİK