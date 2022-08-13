Eski Başbakan Tansu Çiller'in yeniden siyasete döneceği iddiası bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Kulislerde Çiller'in son dönemde parti kurmaya ilişkin görüşmeler yaptığı belirtilirken Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, Çiller'in kendisinden partiyi devretmesini talep ettiğini söylemişti.
Haziran 2023'te yapılacak seçimlere aylar kala siyaset kulislerinde konuşulan son bilgilere göre Çiller bu kez partisini kurma çalışmalarına hız verdi. Çiller'in il başkanlarını atamaya başladığı da öğrenildi.
Çiller geçtiğimiz günlerde A Para'nın düzenlediği 'Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nde aktif siyasete geri dönüş sinyali vererek, "Ben milletimi özledim. Kim ne kadar isterse, o kadarını alır. Bu benim bir borcum. Bu benim üstümde bir vebal. Yani karar vermiş durumda değilim. Ama neye karar verirsem vereyim bunu koltuk için yapmayacağım, bunu bir ikbal için yapmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Politika › Tansu Çiller hakkında 'seçime kısa bir süre kala parti kuruyor' söylentisi - Son Dakika