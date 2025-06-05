Bolu'da protokol bayramlaştı

Bolu Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel olarak Bolu'da her yıl bayramın 1. günü düzenlenen bayramlaşma programı, bu yıl 1 gün önceden Bolu Valiliği binasında Vali Abdulaziz Aydın'ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Bayramlaşma törenine Vali Abdulaziz Aydın, ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcileri, il ve ilçe başkanları, şehit yakınları, gaziler, muhtarlar, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve güvenlik güçleri katıldı. Vali Aydın, bayramlaşma törenine katılan misafirleri kapıda karşılayarak bayramlarını kutladı.

Vali Aydın programda yaptığı konuşmada, "Kurban Bayramı'na milletçe kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, kardeşliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın pekiştiği müstesna günlerdir. Bu vesileyle Bolulu hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - BOLU