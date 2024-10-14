Bozkurt Belediyesi Yeni Spor Salonu Açıldı

Politika

Bozkurt Belediyesi, "Sağlıklı Bozkurt" vizyonu kapsamında bir projeyi daha hayata geçirdi. Belediye Başkanı Birsen Çelik, T.C. Bozkurt Belediyesi Spor Salonu'nun kapılarını açtıklarını duyurdu. Modern tesis, spor eğitmenleri, fizyoterapist ve diyetisyen eşliğinde hizmet verecek.

Başkan Birsen Çelik, spor salonunun ilçeye büyük değer katacağını ifade ederek, Bozkurtluların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri için gerekli tüm imkanların sağlandığını belirtti. Özellikle sağlıklı yaşam konusunda toplumu bilinçlendirmeyi hedefleyen projede, vatandaşlar hem profesyonel destek alabilecek hem de düzenli egzersiz yapma fırsatı bulacak.

Yeni spor salonu, bölge halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Her yaş grubuna hitap eden tesis, fitness, aerobik, pilates gibi çeşitli spor aktivitelerine ev sahipliği yapacak. Ayrıca, fizyoterapist desteği ile sakatlanmaların önüne geçilmesi ve sporcuların doğru tekniklerle çalışması sağlanacak.

Yeni salonun Bozkurt'a hayırlı olmasını dileyen Başkan Birsen Çelik, "Diyetisyen hizmeti de sunacak olan spor salonu, sağlıklı beslenme ve sporun birleşimini Bozkurtlulara en iyi şekilde aktaracak. Bu sayede bireylerin kişisel sağlık hedeflerine ulaşmaları kolaylaşacak. Herkesin ihtiyaçlarına uygun programlar oluşturulacak. Biz, bu projenin ilçedeki sosyal yaşamı da canlandıracağına inanıyoruz. Tesis sadece spor yapma alanı değil, aynı zamanda bir buluşma noktası olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ