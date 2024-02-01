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Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yıkılan evin enkazında kurtarma çalışmasını yönlendirdi - Son Dakika
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Politika

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yıkılan evin enkazında kurtarma çalışmasını yönlendirdi

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yıkılan evin enkazında kurtarma çalışmasını yönlendirdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Deliler kırsal Mahallesinde meydana gelen ev çökmesinde 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, olay yerine giderek kurtarma çalışmalarını yönlendirdi ve yaralılarla ilgilendi.

01.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:17
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Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Deliler kırsal Mahallesinde yıkılan evin enkazı başından ayrılmayarak kurtarma çalışmasında belediye ekiplerini yönlendirdi.

Gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal Mahallesindeki iki katlı bir evde çökme meydana geldi. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Olaydan hemen sonra ekiplerle birlikte bölgeye giden Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, kurtarma çalışmasında ekipleri yönlendirdi. Yaralıların tamamı kurtarılıncaya kadar olay yerinde bekleyen Aksoy, daha sonra hastaneye kaldırılan yaralılar ve yakınlarıyla yakından ilgilendi. Hastanede tedavi gören yaralılarla birlikte çevre köylerden ve Osmaniye'den gelen yakınlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanması talimatını veren Başkan Aksoy, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yıkılan evin enkazında kurtarma çalışmasını yönlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yıkılan evin enkazında kurtarma çalışmasını yönlendirdi - Son Dakika
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