Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, yıkılan evin enkazında kurtarma çalışmasını yönlendirdi

Politika

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, Deliler kırsal Mahallesinde yıkılan evin enkazı başından ayrılmayarak kurtarma çalışmasında belediye ekiplerini yönlendirdi.

Gece saat 03.50 sıralarında Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Deliler kırsal Mahallesindeki iki katlı bir evde çökme meydana geldi. Yaşanan olayda 2 kişi hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Olaydan hemen sonra ekiplerle birlikte bölgeye giden Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, kurtarma çalışmasında ekipleri yönlendirdi. Yaralıların tamamı kurtarılıncaya kadar olay yerinde bekleyen Aksoy, daha sonra hastaneye kaldırılan yaralılar ve yakınlarıyla yakından ilgilendi. Hastanede tedavi gören yaralılarla birlikte çevre köylerden ve Osmaniye'den gelen yakınlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanması talimatını veren Başkan Aksoy, hayatını kaybedenlere ise Allah'tan rahmet diledi. - ŞANLIURFA