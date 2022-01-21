Bu anket Cumhur İttifakı'nda kriz çıkartır! MHP'liler Erdoğan'ın görev onayına ne diyor? - Son Dakika

Partiler bazında Erdoğan'a en fazla karşıt olanlar, CHP ve İYİ Parti tabanları olarak öne çıktı.

Yüzde 57'lik çoğunluk Erdoğan'ın görevi için "Hayır, onaylamıyorum" derken; bu oran geçen ay yüzde 57,2'ydi.

MUHALEFET ONAYLAMIYOR

CHP'lilerin yüzde 92,2'si, İYİ Partililerin ise yüzde 92,2'si Erdoğan'a görev onayı vermedi.

HDP seçmeni ise yüzde 90,5 oranında Erdoğan'a muhalefet etti.

MHP'LİLER DE ONAY VERMEDİ: 26,7

Erdoğan'ın görev onayına "hayır" diyenlerinin oranının MHP'de 26,7 olması ise dikkat çekti.

EN BÜYÜK DESTEK AK PARTİ SEÇMENİNDEN

Görev onayı konusunda Erdoğan'ın kendi partisinin seçmenlerinde 93,5 "evet"ten, yüzde 3,7 "hayır"dan yana tavır alındı.

Oy tercihini "Kararsız", "protesto oy" ve "cevap yok" olarak belirtenlerde ise birbirine yakın oranlar görüldü: Yüzde 4,9.