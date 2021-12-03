Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı - Son Dakika

Senem Tolunay Ilgaz'ın hazırlayıp sunduğu ve Haber Global ekranlarında yayınlanan "Neden" programında, ilginç bir diyalog yaşandı.

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADEYİ KUTSAL KABUL EDERİZ"

Programın konuklarından İYİ Partili Bahadır Erdem ile eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner arasındaki seçmen-seçim tartışması canlı yayına damga vurdu. Erdem'in "Fark etmez… Hem seçmeniniz, hem siyasetçiniz başımın üstünde" sözlerine Mehmet Metiner, "Bizim de öyle. Biz sandıktan çıkan iradeyi kutsal kabul eden bir anlayışın mensuplarıyız." diyerek yanıt verdi.

İSTANBUL SEÇİMLERİNİ HATIRLATTI

Bu diyalogtan sonra ikili arasındaki tansiyon yükseldi. Bahadır Erdem'in "İstanbul seçimlerinde olduğu gibi mi?" sorusu karşısında bir süre duraksayan Metiner, ""İyi, polemiğe iyi alışmışsın. Önceden de ekranlarda yapardın ama bu kadar iyi değildi" diyerek karşılık verdi.

"POLEMİK YAPMAYALIM ZARARLI ÇIKARSIN"

O anlarda gülmesine engel olamayan Bahadır Erdem, "Sen olsan bunu kaçırır mıydın Sayın Metiner?" diye sordu. Duruşunu bozmayan Mehmet Metiner ise "Bence bu akşam polemik yapmayalım zararlı çıkarsın." diyerek konuyu kapattı.