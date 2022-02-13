Üye Girişi
Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa'ya, Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika

Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa'ya, Türk bayrağı yansıtıldı

13.02.2022 21:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti öncesinde Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa, Türk bayrağının kırmızı beyaz renklerine büründü.

Şehrin merkezi ve en turistik yerindeki, dünyanın en yüksek gökdeleni olan Burj Khalifa'ya Türk bayrağı yansıtıldı ve İstiklal Marşı dinletildi.

Ayrıca gökdelenin üzerine, Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı, İngilizce ve Arapça olarak da "BAE ve Türkiye stratejik ilişkileri" ifadesi yansıtıldı.

Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa'ya, Türk bayrağı yansıtıldı
Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa'ya, Türk bayrağı yansıtıldı
Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa'ya, Türk bayrağı yansıtıldı

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türk Bayrağı, Dubai, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa'ya, Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:08 Visca'nın sözleri taraftarın beğenisini topladı! Trabzon'da gecenin kahramanı için ne gol ne de asist önemli
22:07 Eda Ece jüri üyesi olduğu Maske Kimsin Sen'in yayından kaldırılmasına tepki gösterdi: Arabistan'da bile yayınlanıyor
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
21:42 Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlatıldı!
21:40 İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
20:59 Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi
20:52 18 yaşındaki kıza verdiği tepkisiyle eleştirilerin hedefi Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı
20:46 Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 276 kişi vefat etti, 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi
20:45 Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı
20:41 Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 22:15:04. #1.12#
SON DAKİKA: Dubai'nin sembol gökdeleni Burj Khalifa'ya, Türk bayrağı yansıtıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement