Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın minibüsü alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın minibüsü alev aldı

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı\'nın minibüsü alev aldı

Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı'nın seçim çalışmaları için kullandığı minibüs, park halindeyken alev aldı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangının çıktığı an cep telefonu ile kaydedildi. İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.03.2024 08:08  Güncelleme: 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANADOLU Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı'nın seçim çalışmaları nedeniyle kullandığı minibüs, park halindeyken alev aldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği araç yangını itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Kent Meydanı'nda bir etkinliğe katılan Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı Atilla Subaşı'nın, seçim çalışmaları süresince kullandığı park halindeki minibüs bir anda alev aldı. Aracının yandığını gören Subaşı ve etkinliğe katılan partililer itfaiyeye haber verirken, bir yandan da yangını büyümeden söndürmeye çalıştı. Ancak zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangında, alevler kısa sürede minibüsü sardı.

Polis cadde üzerinde önlem alırken, araç çevresinde bulunanları meydana gelen patlamalar nedeniyle uzaklaştırdı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabasıyla yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

CEP TELEFONU İLE KAYDEDİLDİ

Bu arada araçta çıkan yangın, partililer tarafından kaydedildi. Görüntü alınırken bir anda alevlerin otomobili sardığı ve zaman zaman patlamaların meydana geldiği görüldü. Yaşanan patlamalar, çevrede bulunan partilileri de endişelendirdi. Yapılan ilk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Bursa, Yerel Haberler, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın minibüsü alev aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İçişleri Bakanı: 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 organize suç örgütü çökertildi
    08:43 İçişleri Bakanı: 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 organize suç örgütü çökertildi

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyelerine ait dijital materyal, altın, döviz ve Türk lirasına el konuldu.

  • Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi
    08:18 Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

    Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.

  • 3 çete daha çökertildi: Elebaşları dahil 22 gözaltı
    08:17 3 çete daha çökertildi: Elebaşları dahil 22 gözaltı

    Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.

  • Van, Gaziantep ve Kırklareli'de Organize Suç Örgütlerine Operasyon
    08:08 Van, Gaziantep ve Kırklareli'de Organize Suç Örgütlerine Operasyon

    Jandarma tarafından Van, Gaziantep ve Kırklareli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-12' operasyonlarında, düzensiz göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara karışan 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalandı.

  • TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
    07:47 TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş

    Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.

  • Saadet Partisi Gazze'ye Destek İçin Program Düzenledi
    02:50 Saadet Partisi Gazze'ye Destek İçin Program Düzenledi

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Gazze'ye destek için düzenlenen programa katıldı. Karamollaoğlu, zulmün sona ereceğini ve hesabının sorulacağını belirtti.


08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
00:58 TFF’den olaylı maç sonrası ilk açıklama TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama
00:16 Enis Bardhi’den maç sonu skandal açıklama Enis Bardhi'den maç sonu skandal açıklama
22:46 Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sonunda taraftarlar sahaya girdi
08:23 Survivor All Star Yarışmacısı Yunus Emre Özden’in Eşi Beria Özden Hamilelikte Düşük Yaptı Survivor All Star Yarışmacısı Yunus Emre Özden'in Eşi Beria Özden Hamilelikte Düşük Yaptı
08:17 3 çete daha çökertildi: Elebaşları dahil 22 gözaltı 3 çete daha çökertildi: Elebaşları dahil 22 gözaltı
07:56 Hande Yener’in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener hayatını kaybetti
07:52 Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü Kahvehane tartışmasında 14 yaşındaki çocuk 22 yaşındaki genci öldürdü
07:37 Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı oldu Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı oldu
00:37 TİP’in Hatay’da adaylığını geri çektiği Gökhan Zan’dan ilk sözler: Tehdit ve şantaja maruz kaldım TİP'in Hatay'da adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk sözler: Tehdit ve şantaja maruz kaldım
23:49 İnsan bunu düşmanına yapmaz Mert Müldür’e korner direğiyle saldırdılar İnsan bunu düşmanına yapmaz! Mert Müldür'e korner direğiyle saldırdılar
23:19 Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı Fenerbahçeli Osayi Samuel, kendisine doğru koşan Trabzonsporlu taraftara yumruk attı
23:14 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe’nin kalecisine yumruk attı Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonsporlu taraftar Fenerbahçe'nin kalecisine yumruk attı
23:00 Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı Batshuayi, sahaya inen Trabzonspor taraftarına döner tekme attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 08:49:07. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Birliği Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atilla Subaşı'nın minibüsü alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement