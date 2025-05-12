Bursa'ya 2 Yılda 17 Milyar Yatırım - Son Dakika
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Politika

Bursa'ya 2 Yılda 17 Milyar Yatırım

Bursa\'ya 2 Yılda 17 Milyar Yatırım

AK Parti İl Başkanı Gürkan, Bursa'ya yapılan merkezi yatırımları ve projeleri değerlendirdi.

12.05.2025 15:16
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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2023 Genel Seçimleri sonrasında 2 yılda Bursa'ya yapılan merkezi yatırımlar ile 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nden itibaren AK Partili belediyeler tarafından yürütülen proje ve çalışmaları değerlendirdi.

Kentteki bir otelde gerçekleşen basın toplantısında konuşan Gürkan, AK Parti İl Teşkilatı olarak genel seçimlerden sonra sahadan hiçbir zaman çekilmediklerini belirterek, vatandaşı dinleyerek talepler doğrultusunda yol haritası belirlediklerini kaydetti.

Gürkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilde hayata geçirdiği projelere değinerek, "Toplam 17 milyar 273 milyon 286 bin liralık Bakanlığımıza ait hizmet yapıldı. Bursa'yı bir bütün olarak düşündüğümüzde her biri bizim bir damar yolumuz gibi. Ulaşım rahat bir hale gelmezse içerdeki yaşamda konforu hissedemeyiz." dedi.

Son genel seçimlerden bugüne Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kente 15 milyar 188 milyon lira yatırım yapıldığını dile getirerek Gürkan, Hanlar Bölgesi, TOKİ projeleri, ve toplu konut desteklerinin bu yatırımları kapsadığını anlattı.

Gürkan, genel seçimlerden bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan hizmetlerin ise 8 milyar 789 milyon 998 bin lira olduğunu aktardı.

Geçen yıl sonu itibariyle kentte 43 milyon 500 bin hastaya hizmet verildiğinin belirten Gürkan, "Son bir yıl içerisinde Türkiye'de en fazla uzman ve pratisyen hekim ile ebe, hemşire desteği alan il olduk. Sayın Bakanımıza ve personel genel müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Personel eksiğimiz neredeyse yok." diye konuştu.

Gürkan, Milli Eğitim Bakanlığının faaliyet ve yatırımlarına da değinerek, "Son iki yıl içinde 76 okul binası, 2 yurt binası, 2 spor salonu, 4 atölye binası olmak üzere 84 binayı tamamladık. Bu projelerle bunların yatırım değeri 11 milyar 615 bin lira. En son Milli Eğitim Bakanımız Bursa'ya geldiğinde de yatırım programına 16 okulumuz daha ilave ettirdik."

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırımlarının da 1 milyar lirayı aştığını anlatan Gürkan, özellikle yurtlarla ilgili olarak üniversite konusunda en iyi durumda olan illerden olduklarını kaydetti.

"Tarım Orman Bakanlığının Bursa'daki yatırımlarının maliyetinin 3 milyar 200 milyon lira"

Gürkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından toplam 1539 işletmeye yönelik 317 milyon 402 bin lira destek ödemesi yapıldığını söyledi.

Bursa'nın yüz ölçümünün yüzde 35'inin tarım toprağı olduğunu dile getiren Gürkan, son 2 yılda tamamlanan 16 projenin tamamlandığını ve Tarım Orman Bakanlığının Bursa'daki yatırımlarının maliyetinin 3 milyar 200 milyon lira olduğunu aktardı.

Gürkan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin geçen 2 senede 258 bin 563 bin haneyi ziyaret ettiğini vurgulayarak, Bakanlığın ildeki toplam yatırımının 4 milyar 669 milyon 822 bin lira olarak kayıtlara geçtiğini anlattı.

Adalet Bakanlığının hizmetlerini de anlatan Gürkan, geçen yıl açılışı yapılan, içinde 7 daireyi barındıran Adli Tıp Grup Başkanlığına değinerek, "Daha önceden buradaki kuruma gönderilen dosya sonuçlanmaları yaklaşık altı ay sürüyordu. Bursa'ya geldikten sonra 2 aya inmiş oldu ve nihayetinde de Bursa'ya gerçekten tam başkanlık seviyesinde bir kurum sağlamış oldu." diye konuştu.

Gürkan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin ise şöyle konuştu:

"Gerçekten belki 40-50 yılın rüyasını gerçekleştiği bir güne şahitlik etmiş oldu. İçimizde bir ferahlama hissettik. Bu ülkeye bunun çok ciddi manada kayıpları, kopuşları ve ayrımları olmuş oldu ama hem Cumhurbaşkanımızın siyasi iradesi hem de sayın Devlet Bahçeli'nin bu konuyla alakalı çizmiş olduğu devlet politikası bizim için gerçekten yönlendirici ve ufkumuzu açıcı önümüzü gösterici bir güzergah oldu. Tüm Türkiye'ye, tüm milletimize, tüm komşu devletlerimize bu konuyla alakalı farklı niyeti olan ülkelere bile hepimize hayırlı olsun."???????

Toplantıya, AK Parti Bursa milletvekilleri, AK Parti'li 11 belediye başkanı ile ilçe başkanları katıldı.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Tarım, bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa'ya 2 Yılda 17 Milyar Yatırım - Son Dakika

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