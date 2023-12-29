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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün vefat etti - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün vefat etti

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün, geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Hüseyin Akgün, bugün Büyükçekmece'de defnedilecek.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün\'ün ağabeyi Hüseyin Akgün vefat etti
29.12.2023 - 09:30,
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün yaşamını yitirdi.

Önceki akşam rahatsızlanan 83 yaşındaki Hüseyin Akgün, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

BUGÜN BÜYÜKÇEKMECE'DE DEFNEDİLECEK

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi, geçmiş dönem İstanbul İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin Akgün, zatürre teşhisi ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akgün, bugün Büyükçekmece Kuba Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Yeni Mezarlıkta bulunan aile kabristanına defnedilecek.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün ağabeyi Hüseyin Akgün vefat etti - Son Dakika
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