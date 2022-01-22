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Büyükkılıç: "Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir" - Son Dakika

Büyükkılıç: "Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir"

22.01.2022 13:14
Büyükkılıç: "Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı'nın Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, 30 büyükşehir içerisinde yüzde 60 yatırım ile Kayseri'nin birinci olduğunu hatırlatarak, "İşte AK Parti'nin, cumhur ittifakının farkı burada. Birliğimiz beraberliğimiz; bereketimizdir" dedi.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Gökhan Ülke, kadın kolları, gençlik kolları üyeleri katıldı.

Programda Büyükşehir Belediyesi'nin 2021'deki faaliyetlerini ve projelerini anlattığı video izletildi.

'GENÇLİK SENİNLE GURUR DUYUYOR' SLOGANLARI İLE KÜRSÜYE ÇAĞRILDI

Şehrin ağabeyi diye nitelendirilen ve 'En büyük Başkan Memduh Başkan', 'Gençlik seninle gurur duyuyor' sloganları ile kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Değerli başkanımızı, kıymetli ekibini, siz teşkilatlarımızı tebrik ediyorum. Kayseri'miz bir başka güzel, Melikgazi'miz de adeta bu güzellikler içerisinde bir inci gibi, her bir ilçemiz ayrı güzel" dedi.

Programda faaliyetlerden, yatırımlardan bahsedildiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir bağlamında 30 büyükşehir içerisinde yüzde 60 yatırım ile Kayseri'miz birinci oldu. Böyle bir anlayış içerisinde belediyecilik hizmetleri yapıyoruz. Büyükşehir'de el ele, kol kola, Kayseri'mizi aidiyet duygusu diye nitelendirdiğimiz, sahiplenme duygusuyla daha iyi bir konuma taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımızla, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla, 17-0 bir bereketi yaşıyoruz" diye konuştu.

Büyükkılıç, Birliğin, beraberliğin bereketini yaşadıklarını vurgulayarak, "İşte AK Parti'nin, cumhur ittifakının farkı burada. Birliğimiz, beraberliğimiz bereketimizdir. Bunu korumak için de hepimizin gayret göstermesi gerekir. 2022'de daha fazla yatırımlarla sizleri buluşturmak ümidiyle, saygılar, sevgiler sunuyorum.

Başkan Büyükkılıç, program kapsamında Melikgazi Belediye Başkanı, Mustafa Palancıoğlu'nun 2021'deki hizmetlerini anlattığı sunumu da dinleyerek, Başkan Palancıoğlu'nu ve tüm ekibini tebrik etti. - KAYSERİ

Büyükkılıç: Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir
Büyükkılıç: Birliğimiz ve beraberliğimiz bereketimizdir

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Memduh Büyükkılıç, Hisarcık, AK Parti, Kayseri, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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